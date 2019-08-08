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08.08.2019
Вестник Мордовии

Как Т-72 превращал в груды металлолома американские и английские танки

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

В 1991 году, после поражения Ирака в войне против многонациональных сил во главе с США, о "плохой" советской технике не писал только ленивый.

Одним из основных объектов для нападок стал танк Т-72, который, как тогда сообщали, "значительно уступал американскому М1А1НА".

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Правда, даже западные эксперты, пытавшиеся быть объективным, отмечали, что против новейших версий "Абрамсов" воевали экспортные упрощенные версии нижнетагильских машин, запущенные в серию в 1975, 1980 и 1982 годах. Закупая эту технику в СССР и социалистических странах, где она выпускалась по лицензии, иракское руководство, прежде всего, собралось отправить её воевать против модификаций американских М60 и английских "Чифтен", состоявших на вооружении соседнего Ирана.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Как мы уже писали ранее, сотня экспортных Т-72 "Урал-1" с оптическим прицелом-дальномером ТПД-2-49 поступила в Ирак незадолго до начала военного конфликта с соседней страной. Эти танки также не имели многослойного бронирования башни и комплектовались боеприпасами уровня середины 70-х годов. Однако первые же столкновения с "Чифтенами" и М60 выявили превосходство нижнетагильских машин.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Особенно сильно доставалось американским "Паттонам". Как рассказывали бойцы корпуса стражей исламской революции, у их экипажей даже появлялась паника при виде "семьдесят вторых" и они опасались вступать с ними в открытые схватки.

До появления модернизированных машин с лазерными дальномерами "Чифтены" несколько превосходили "Уралы" в эффективности прицелов, но с 1982 года это отставание удалось преодолеть. В результате в ходе сражений Т-72М и Т-72М1, порой действуя меньшими силами, например ротой против батальона, стали выбивать технику противника десятками.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Боевую эффективность иракской техники высоко оценили и их противник - Иран, пожелавший при первой же возможности наладить у себя производство Т-72.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

По итогам войны началась лицензионная сборка "семьдесят вторых" и в Ираке. По некоторым данным, Саддам Хусейн собирался закупить в СССР и партию более современных ракетно-пушечных Т-72С с динамической защитой, имевших возможность применять управляемые снаряды. Но к началу кризиса в Кувейте эта техника не успела прибыть в регион.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Если бы такие танки были у Ирака, потери американцев в бронетехнике были бы куда существенней.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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