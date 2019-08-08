Демократы и республиканцы в Конгрессе хотят обязать Трампа ввести против Турции санкции за С-400 - газета

Вашингтон. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Конгрессмены намерены заставить президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары за покупку у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в том случае, если президент в ближайшее время не озвучит дальнейшие карательные меры против Турции за эту сделку, сообщает газета The Washington Post.

"Республиканцы и демократы США угрожают заставить президента Трампа ввести санкции в отношении Турции, если он вскоре не изложит в общих чертах, какие дальнейшие наказания ожидают этого союзника (США - ИФ) по НАТО за приобретение российских зенитных систем, что идет вразрез с санкциями США за подобные сделки с Москвой", - пишет газета.

"Нам следовало бы принять закон, который отменял бы любые исключения (в плане применения санкций - ИФ) в сфере национальной безопасности - этого мы стараемся не делать, потому что мы хотим дать нашим (будущим) президентам пространство для маневра. Но если этим злоупотреблять, то, как я представляю, мы будем вынуждены действовать", - сказал сенатор-республиканец Марко Рубио.

"Какая страна мира будет вообще слушать нас в будущем, если мы позволим Турции сделать это (купить С-400 - ИФ) без того, чтобы не столкнуться с последствиями?" - добавил Рубио.

В свою очередь сенатор-демократ Джинн Шейхин предлагает вводить санкции против Турции поэтапно, чтобы, по ее словам, Трамп имел возможность вести переговоры с Турцией и "убеждать ее остаться в НАТО".

The Washington Post напоминает, что в проектах оборонного бюджета на будущий год, предложенного как Сенатом, так и Палатой представителей США, уже содержатся положения, запрещающие Турции приобретать американские истребители-бомбардировщики F-35. Однако Шейхин и сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд также предложили поправку, которая прямо бы требовала от Трампа ввести против Турции санкции за С-400.

"Мы хотим ясно показать... санкции будут. Если другая страна захочет взять и купить российские системы, то они получат такой же ответ от США", - цитирует The Washington Post слова Лэнкфорда.

Однако сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил мнение, что Конгрессу не следует давать добро на санкции против Турции, пока она не поставит российские системы вооружения на боевое дежурство.

"Мы постараемся избежать санкций, если сможем", - сказал Грэм.

Ранее в июле турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. Также власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, а также исключил Турцию из программы создания F-35 из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. Однако, отмечает газета, Трамп не указывал, собирается ли его администрация применять дальнейшие меры против Анкары.