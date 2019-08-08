Экзистенциальные задачи НАТО

Генсек рассказал новозеландцам о главных угрозах миру и значимости альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совершил двухдневный визит в Новую Зеландию. В этот же день он выступил в Центре стратегических исследований Университета Виктории в Веллингтоне и поведал аудитории об угрозах миру и о возрастающей роли блока в этом контексте.

Одной из главных угроз, с которыми сегодня сталкиваются страны альянса и их сторонники, генеральный секретарь считает соперничество сверхдержав. По его словам, именно "возросшая конкуренция великих держав подрывает основанный на правилах порядок, уважение к международным договорам и обязательствам".

Столтенберг подчеркнул, что наращивание военного потенциала Россией является показателем активизации ее борьбы за глобальное превосходство. В качестве примера "агрессивных" действий Москвы генсек привел воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, выход РФ из ДРСМД, состоявшийся 2 августа, а также ее предполагаемое вмешательство в "демократические процессы" в других странах.

Как объяснил генсек, причиной прекращения действия этого договора стало нарушение Кремлем в течение нескольких лет его положений. Он сказал, что Россия развернула новые ракеты, "что-то под названием SSC-8, которые являются ракетами средней дальности, способными достичь европейских городов в течение нескольких минут". Столтенберг отметил, что эти ракеты имеют высокую мобильность, их трудно обнаружить, и тот факт, что времени для предупреждения слишком мало, повышает риск применения ядерного оружия в условиях вооруженного конфликта. "Таким образом, возросшая конкуренция великих держав, более напористая Россия, оказывает давление на порядок, основанный на правилах, и последним примером является гибель Договора о РСМД", - констатировал генсек.

Глава НАТО обратил внимание аудитории и на Пекин. "Мы также наблюдаем рост мощи Китая. Роль и влияние Китая — это еще один признак усиления соперничества между крупными державами. Экономический подъем Китая подпитывает рост глобальной экономики, и эта страна быстро становится технологическим лидером во многих областях. Это дает ему множество новых возможностей, как финансовых, так и политических, и, хотя по сравнению с Россией Китай представляет собой вызов иного рода, его подъем тоже оборачивается серьезными последствиями для основанного на нормах миропорядка и для нашей безопасности. Мы наблюдаем это в Южно-Китайском море, в киберпространстве, мы видим это в готовности китайцев вкладывать средства в инфраструктуру в самых разных странах, включая Европу. Поэтому нам необходимо лучше разобраться в том, какие вызовы и возможности дает нам подъем Китая", - сказал генсек.

"Итак, перед нами две разные глобальные державы, Китай и Россия, и от них исходят вызовы для всех нас - для членов НАТО, для Новой Зеландии и многих других стран. И мы видим, что основанный на нормах порядок, который Новая Зеландия решительно поддерживала в течение многих лет, теперь оказался под угрозой из-за усиления соперничества и нарушения правил, которые мы разрабатывали в течение многих десятилетий. Таков один из вызовов, с которым все мы сталкиваемся несмотря на то, что Новая Зеландия не является членом НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Другими угрозами для НАТО, по утверждению генсека, являются мировой терроризм и кибертехнологии. Говоря о терроре, лидер блока сказал, что "терроризм не знает границ" и что атаки боевиков являются "постоянной угрозой для всех стран". "Мы видели теракты во многих европейских странах, мы видели их в США, мы видели их в Новой Зеландии. Ни одна страна не защищена на 100% от угрозы терроризма и терактов. НАТО играет важную роль в борьбе с терроризмом", - сказал Столтенберг.

Последним общим вызовом безопасности Запада и других стран мира, по его словам, является киберугроза. "Эта угроза по-настоящему глобальна. Мы видим, что новые и развивающиеся технологии, такие как искусственный интеллект, квантовое вычисление и автономные системы вооружений в сочетании с кибертехнологиями, которые уже существуют, уже меняют природу конфликтов настолько же фундаментальным образом, насколько промышленная революция изменила природу конфликта перед началом

Первой мировой войны. Поэтому НАТО, Новая Зеландия и все остальные страны должны четко понимать и реагировать с учетом фундаментальных изменений, которые мы сейчас наблюдаем, когда речь заходит о технологиях и их применении в условиях конфликтов между странами, а также учитывая вероятность использования кибертехнологий террористами и неправительственными организациями", - констатировал лидер НАТО.

Рассказал он и о сдерживании России в годы холодной войны и объяснил, почему альянс продолжил свое существование и начал расширяться после ее окончания, распада СССР и роспуска Организации Варшавского договора (ОВД). По его словам, чтобы Североатлантический альянс смог продолжить существование, ему нужно было расширить пределы своей традиционной зоны ответственности. Столтенберг отметил, что после прекращения действия ОВД, являвшейся "своего рода противоположностью НАТО", многие усомнились в необходимости НАТО. "НАТО должна была либо выйти из дела, либо выйти за пределы своей территории в Европе и Северной Америке. И мы решили сделать второе, чтобы остановить этнические войны на Балканах, помогать бороться с пиратством в Африке, бороться с терроризмом в Афганистане и так далее", — сказал генсек и добавил, что НАТО не стремится решить все мировые конфликты и не хочет в них вовлекаться, а основная задача альянса - защита от нападения.

Свое выступление Столтенберг завершил такими словами: "Сегодня мы живем в более непредсказуемом мире, в котором угрозы безопасности становятся все более и более комплексными, и взаимосвязанными, в котором становится все труднее говорить о региональных вызовах, поскольку они становятся все более глобальными и затрагивают нас так или иначе. В нынешнюю эпоху неопределенности и непредсказуемости нам необходимо создавать многосторонние институты, поддерживать тесное международное сотрудничество - как в случае с ООН, с Евросоюзом, с НАТО - а также сотрудничество с региональными партнерами, такими как Новая Зеландия. Таким образом, налаживание сотрудничества, создание институтов - это лучший способ справиться с неопределенностью и непредсказуемостью, с которыми мы сталкиваемся в сегодняшнем международном климате".

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"