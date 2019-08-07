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07.08.2019
Российская газета

Патрульный самолет ВМС Франции провел разведку над Крымским мостом

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Крымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив.
Источник изображения: © РИА Новости . инфоцентр "Крымский мост"

Патрульный противолодочный самолет ВМС Франции Breguet Atlantique ATL2 провел разведывательный полет в районе Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Полет начался в 14 часов по московскому времени и прошел на высоте около 6000 метров.

После возвращения Крыма в состав РФ самолеты стран-участниц НАТО регулярно изучают воздушное пространство вдоль побережья полуострова. Порой за неделю у границ Крыма совершают полеты до 30 летательных аппаратов. Но в Минобороны считают эти визиты бессмысленными, поскольку полуостров надежно защищен с моря и суши.

Самые частые гости - самолеты ВМС США, базирующиеся на базах НАТО в Средиземном море. Например, накануне патрулирование вдоль российского побережья Черного моря провел патрульный противолодочный самолет США Boeing P-8A Poseidon. Он также пролетел над Крымским мостом. А в минувшую субботу облет побережья совершил самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed ЕР-3Е Orion.


Илья Изотов (Симферополь)

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Страны
Россия
США
Франция
Продукция
P-8 Poseidon
ЕР-3
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
07.08.2019 20:32
Это как? Разве это не территория РФ?
0
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