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07.08.2019
ТАСС

Российские Ту-142 провели плановый полет над Тихим океаном

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Ту-142
Ту-142.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Противолодочные самолеты сопровождала пара истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Два российских противолодочных самолета Ту-142 провели плановый полет над Тихим океаном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа, распространенном во вторник.

"Два дальних противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады", - указывается в сообщении.

Ту-142 сопровождала пара истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации, поднятых в воздух с аэродрома Елизово (Камчатский край). "В назначенной точке летчики-истребители встретили противолодочников, осуществили визуальный и радиоконтакт с экипажами и обеспечили их сопровождение в зоне ответственности Тихоокеанского флота", - уточнили в округе.

Ту-142 выполнили 13-часовой беспосадочный полет. Их дозаправку в воздухе обеспечили самолеты Ил-78 дальней авиации ВКС РФ. Как отметили в Минобороны, полет противолодочных самолетов прошел "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства".

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