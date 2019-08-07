Николай Патрушев рассказал об отказе США от предложения в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729

ЦАМТО, 6 августа. Россия предложила США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), но американцы отказались.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в интервью российским СМИ секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, США, обвиняя РФ в нарушении ДРСМД, "как бы намекали на ракету 9М729". Он подчеркнул, что Москва предложила Вашингтону "в закрытом режиме" посмотреть эту ракету, чтобы американская сторона получила "всю исчерпывающую информацию о ней" и убедилась, что данное оружие не нарушает ДРСМД.

"Они от этого отказались", – сказал Н.Патрушев.

Он напомнил, что после этого РФ сделала открытый многосторонний показ данной ракеты в парке "Патриот", куда приехали многие иностранные делегации, однако США и сами не приняли участие в этом мероприятии, и не рекомендовали приезжать туда своим партнерам по НАТО, отмечает агентство.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны, а вызывающая у Вашингтона озабоченности ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность. В январе Минобороны России представило на брифинге для иностранных военных атташе ракету 9М729 комплекса "Искандер-М", рассказало о его характеристиках и представило доказательства того, что ракета не нарушает договор, отмечает агентство.