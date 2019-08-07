США не планируют выходить из НАТО, и в альянсе не ведут к этому подготовку - Столтенберг

Вашингтон. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил убежденность в том, что США не планируют выходить из НАТО и потому в альянсе не ведут никакой подготовки к этому, передает агентство Associated Press.

"Сильное НАТО - это благо для Европы, но это также благо и для Соединенных Штатов. Для США является большим преимуществом иметь 28 друзей и союзников", - заявил Столтенберг в интервью агентству.

Он отметил, что в альянсе не готовятся к выходу США из НАТО, поскольку подобная подготовка могла бы означать, что у Вашингтона действительно есть подобные намерения. Столтенберг также убежден в том, что в США существует твердая поддержка НАТО, причем как среди республиканцев, так и у демократов.

Агентство напоминает, что ранее газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп в частных беседах в 2018 году упоминал, что хотел бы выхода США из НАТО.

Кроме того, Столтенбернг в очередной раз указал на то, что Россия виновата в прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы неоднократно призывали Россию вернуться к соблюдениям условий договора, потому что (ее - ИФ) ракеты размещаются на подвижных комплексах и их трудно отследить, они способны достичь европейских городов с коротким временем предупреждения", - заявил он.