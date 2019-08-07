Asharq Al-Awsat (Саудовская Аравия): Вашингтон хочет разместить новые ракеты в Азии, чтобы сдерживать Китай

Вашингтон вышел из Договора о РСМД, обвинив Москву в нарушении его условий. Россия вину не признает и утверждает, что США всего лишь искали предлог. Отмена договора может ослабить международный режим контроля над вооружениями, пишет издание. Многие страны выражают обеспокоенность, при этом некоторые из них, поддерживая США, осуждают действия России, которые "привели к краху договора".

Трамп хочет подписать новый договор о вооружениях с Россией и позже подключить к нему Китай

На следующий день после официального выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает идею размещения в Азии ракет средней дальности наземного базирования. На вопрос о возможности такого размещения с американской стороны и его сроках Эспер ответил по пути в Сидней в преддверии недельного турне по Азии: "Мы бы хотели разместить ракеты в скором будущем. Предпочтительно - в течение нескольких месяцев… Но зачастую на это уходит больше времени, чем ожидаешь". По его словам, цель такого шага - сдерживание Китая в регионе. Что касается возможных мест размещения, то Эспер не уточнил этот момент, сославшись на необходимость обсуждения вопроса с союзниками США.

Как сказал министр, Китай не должен удивляться американским планам. "Это не должно быть сюрпризом для Пекина, потому что мы говорили об этом. Я хотел бы подчеркнуть, что 80% их арсенала состоит из вооружений средней и малой дальности. Поэтому не должно удивлять, что мы хотим обладать похожими мощностями", - высказался Эспер.

Вашингтон объявил о своем намерении выйти из договора шесть месяцев назад, указывая на нарушения его условий Москвой. Последняя расценила это как предлог для выхода из соглашения, от которого Соединенные Штаты хотят отказаться в любом случае, чтобы заняться разработкой новых ракет.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам о желании заключить новое соглашение о вооружениях с Россией и, возможно, подключить к нему Китай: "Скажу следующее: если мы сможем заключить пакт с Россией, предусматривающий сокращение и ею, и нами ядерного оружия, это было бы отлично для всего мира. И я действительно верю в то, что это произойдет". Переговоры о заключении Договора 1987 года вели тогдашний президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев. Договор запрещал ракеты наземного базирования малой и средней дальности с радиусом действия от 500 до 5500 километров, что снижало способность сторон наносить внезапные ядерные удары.

Разногласия по данному вопросу усугубляют крупнейший кризис между Соединенными Штатами и Россией со времен окончания холодной войны. Как полагают некоторые эксперты, отмена договора может подорвать действие других соглашений о контроле над вооружениями и ускорить разрушение международного режима нераспространения ядерного оружия.

В свое время госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Соединенные Штаты не останутся частью договора, который Россия намеренно нарушает. "Несоблюдение договора Россией ставит под угрозу высшие интересы США, поскольку разработка и размещение Россией ракетной системы, нарушающей соглашение, представляет собой прямую угрозу для США и наших союзников и партнеров", - сказал чиновник.

По словам высокопоставленных сотрудников американской администрации (предпочли сохранить анонимность), в нарушение договора Россия развернула множество групп крылатых ракет, способных поразить очень важные европейские объекты. Москва отрицает эти обвинения, кроме того, она отклонила требование США уничтожить новые ракеты 9М729, так же известные как SSC-8.

Российская сторона заявила Вашингтону, что его решение выйти из договора подрывает глобальную безопасность и фундаментальную опору режима контроля над вооружениями. По словам нового постпреда Китая при ООН Чжана Цзюня, Китай сожалеет о выходе США из договора, но выражает сомнения по поводу участия Пекина в новом ядерном договоре с Вашингтоном и Москвой. "Соединенные Штаты говорят, что Китай должен быть участником нового договора о разоружении, но думаю, все знают, что Китай не находится на уровне Соединенных Штатов и Российской Федерации в области ядерного оружия", - отметил Чжан Цзюнь.

В пятницу Россия потребовала от США приостановить развертывание ядерных ракет малой и средней дальности. "Мы уже ввели односторонний мораторий и не будем развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности, если у нас такие появятся, в тех регионах, где не будут размещаться американские РСМД", - говорится в заявлении МИД. Как заметил президент России Владимир Путин, Россия не хочет гонки вооружений и обязуется не размещать российские ракеты, если Соединенные Штаты не предпримут первый шаг. Однако, по словам Путина, если Вашингтон сделает это, Москва будет вынуждена разместить сверхзвуковое ядерное оружие на борту кораблей и подводных лодок вблизи американских вод.

В пятницу после объявления сторонами об отмене Договора о РСМД Североатлантический альянс заявил о нежелании возобновлять гонку вооружений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в размещении ракет в нарушение договора. Ссылаясь на существующие в Европе опасения, Столтенберг подчеркнул, что западные страны не хотят новой гонки вооружений. Он добавил, что альянс будет действовать сдержанно перед лицом развертывания новых российских ракет, оснащенных ядерными боеголовками и способных долететь до европейских городов за несколько минут.

Франция выразила сожаление в связи с неспособностью сторон сохранить Договор о РСМД, отмена которого, по мнению Парижа, повышает риск дестабилизации Европы и ослабит международный режим контроля над вооружениями. Австрия выразила обеспокоенность в связи с "угрозой", стоящей сейчас перед Европой, призвав Москву и Вашингтон взять на себя добровольное обязательство не размещать ракеты средней дальности на континенте. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также выразил сожаление в связи с утратой миром важного инструмента перед лицом возможной ядерной войны.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений остается единственным действующим соглашением между Вашингтоном и Москвой по ядерному оружию. Срок его действия истекает в 2021 году. Российский аналитик Александр Савельев считает, что шансы на его продление малы: "В этих условиях ничто не будет ограничивать новую гонку ядерных и других вооружений, которая может начаться (если уже не началась) между Россией и США".

Как заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Россия несет ответственность за выход США из договора, и Лондон полностью поддерживает любые ответные действия со стороны НАТО. "Россия привела ДРСМД к краху, тайно разрабатывая и размещая нарушающую договор ракетную систему, мощь которой может быть нацелена на столицы Европы. Игнорирование международных правил угрожает европейской системе безопасности", - написал Рааб в "Твиттере".

МИД Польши также обвинил Россию в крахе договора. "Нежелание России соблюдать Договор о РСМД не оставило Соединенным Штатам иного выбора", - сказано в аккаунте министерства в "Твиттере".

Что касается предложения о приостановке размещения ядерного оружия, запрещенного в рамках договора, то Россия дала понять, что не верит обещаниям НАТО. Трамп пообещал не размещать новые ядерные ракеты в Европе, но не дал никаких гарантий по поводу размещения обычных вооружений.