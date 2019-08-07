Глава Пентагона назвал неприемлемой военную операцию Турции в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о неприемлемости любой военной операции Турции на севере Сирии. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает агентство Reuters.
Глава Пентагона отметил, что Вашингтон предотвратит любое одностороннее вторжение Турции в Сирию. Он также выразил надежду, что Соединенным Штатам удастся договориться с Турцией по этому вопросу.
В США полагают, что вторжение турецких вооруженных сил на территорию САР помешает Демократическим силам Сирии удерживать зоны, освобожденные от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).
4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах начать военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат.
В США осудили эти планы. Как заявила глава пресс-службы американского госдепартамента Морган Ортэгус, односторонние действия Турции "вызывают глубокую обеспокоенность".
Конфликт в Сирии начался в 2011 году. ВКС России включились в борьбу с террористами в 2015 году по официальной просьбе Дамаска. За три года операции российские военные помогли разгромить группировку "Исламское государство". В настоящее время продолжается зачистка территории республики от оставшихся разрозненных групп боевиков.
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