На Украине вместо отечественных ББМ "Дозор-Б" закупают аналоги из Польши

Широко разрекламированная экс-президентом Украины Порошенко и экс-секретарем СНБО Турчиновым бронемашина "Дозор-Б" производства Львовского бронетанкового завода не закупается с 2016 года, вместо нее поставляются польские аналоги. Об этом говорится в материале Радио Свобода.

Источник изображения: Минобороны Украины

Как пояснили в Минобороны Украины, вместо бронеавтомобиля "Дозор-Б" украинской разработки в интересах ВСУ закупается бронеавтомобиль польского производства Oncilla, являющийся лицензионной копией украинского броневика. Хотя украинский бронеавтомобиль был создан еще в 2004, а лицензионная копия появилась только в 2013, польский броневик по качеству значительно превосходит украинский.

Министерством обороны Украины, в соответствии с государственным оборонным заказом на 2018 и 2019 годы, осуществляется закупка польских бронетранспортеров 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ "Дозор-Б")

- говорится в сообщении украинского военного ведомства.

В Минобороны Украины подтвердили, что в период с 2017 по 2019 года не закупили ни одного украинского бронеавтомобиля "Дозор-Б". А за 15 лет существования этой бронемашины был закуплен всего один десяток, не смотря на заверения Порошенко о том, что "Дозор-Б" будет закупаться сотнями машин.

На Львовском бронетанковом заводе подтвердили, что больше не производят данные бронеавтомобили, поскольку с 2016 года на них заказов не поступало.