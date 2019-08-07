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07.08.2019
Военно-промышленный курьер

Из-за угрозы ракетного обстрела США убрали F-35 с военной базы Саудовской Аравии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пентагон серьезно обеспокоен ракетным ударом хуситов, в результате чего под угрозой оказалась база 5-го американского флота.

Так как  баллистическая ракета "Burkan-3" поразила войсковой лагерь Саудовской Аравии в  городе Даммам, который расположен неподалеку от американских военных объектов,  в Вашингтоне посчитали, что размещающиеся на них новейшие истребители 5-го поколения F-35 находятся под угрозой уничтожения. Это привело к тому, что США экстренно эвакуировали персонал и 10 самолетов с авиабазы Аль-Джафра.

В настоящее время на этом аэродроме все еще находятся 12 истребителей F-22. Впрочем, по имеющейся информации, вскоре они также покинут территорию ОАЭ. Вывод предполагается осуществить в течение ближайших 7-8 дней.

Военные аналитики считают, что в Пентагоне испугались потерять сразу свыше двух десятков новейших истребителей, а также опытных пилотов, острую нехватку которых испытывают США.

На данный момент, говорит Free News, каких-либо комментариев со стороны ОАЭ и Вашингтона нет. Однако, это событие несомненно серьезно ослабит "международную коалицию".

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
ОАЭ
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-22
F-35
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