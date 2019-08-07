В США борются с усталостью металла на B-52H с помощью штифтов

В США реализуется программа по проведению технического обслуживания и обновления стратегических бомбардировщиков B-52. Одним из пунктов реализуемой в ВВС Соединённых Штатов программы является борьба с усталостью металла.

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В качестве примера последствий усталости металла на B-52 можно привести случай, произошедший в 2017 году в районе авиабазы Майнот. Тогда американский стратегический бомбардировщик "потерял", по одному из сообщений - двигатель, по другому - одну из гондол с двумя двигателями во время полёта. Этот отрыв от точек подвески (трактовка больше подходит для гондолы с двумя двигателями) связали именно с таким показателем как усталость металла в системе креплений к крылу.

Теперь из США поступает информация о том, что один из B-52H прибыл на капитальный ремонт в Оклахома-Сити, где располагается профильное депо по обслуживанию такого рода авиационной техники.

Отмечается, что у самолёта с номером 61-001 из состава 10-й эскадрильи резервного командования ВВС США меняются крепления двигателей к крылу в центральной его части. Также осуществляется усиление центральных секций крыла с помощью специальных штифтов, которые, как отмечается, формой напоминают "молочную бутылку". Добавляется, что использование дополнительных штифтов позволит на определённое время преодолеть проблему усталости металла на самолётах, которые уже не один десяток лет стоят на вооружении ВВС США.

Первый полёт B-52A совершил 65 лет назад - в 1954 году, модель B поступила на вооружение в 1955 году. Всего было построено 744 B-52, а последний B-52H был поставлен в войска в октябре 1962 года.