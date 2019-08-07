Войти
07.08.2019
Интерфакс-АВН

КНДР предупредила, что вынуждена будет искать "новый путь" в случае продолжения совместных учений США и Южной Кореи

574
0
+1
Совместные учения США и Южной Кореи
Совместные учения США и Южной Кореи.
Источник изображения: news.cn

Гонконг. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в нарушении договоренностей и предупредил, что вынужден будет искать новый путь, если военные учения между США и Южной Кореей продолжатся.

"Несмотря на наши неоднократные предупреждения власти Соединенных Штатов и Южной Кореи, наконец, начали совместные военные учения, нацеленные на КНДР. Это является открытым игнорированием и прямым нарушением Совместного корейско-американского заявления от 12 июня, Пханмунчжомской декларации и Пхеньянской сентябрьской совместной декларации, в которых зафиксировано соглашение об установлении новых корейско-американских отношений и создании на Корейском полуострове системы вечного, прочного мира", - говорится в заявлении представителя МИД Северной Кореи, опубликованном ЦТАК.

Отмечается, что Пхеньян по-прежнему нацелен на решение вопросов путем диалога. Однако КНДР предупреждает, что пока продолжаются враждебные военные действия, динамика такого диалога незаметна.

"Сложившаяся ситуация резко ослабляет наше стремление к реализации соглашений КНДР-США и межкорейских соглашений, что также сказывается на перспективах будущего диалога", - заявляет Северная Корея.

Согласно сообщению, КНДР "вынуждена будет искать новый путь", если Сеул и Вашингтон "заточат меч, чтобы нанести вред "Северу".

"Мы уже несколько раз предупреждали, что совместные военные учения будут блокировать прогресс в отношениях КНДР-США и межкорейских отношениях и приведут нас к пересмотру наших предыдущих крупных шагов," - говорится в заявлении ЦТАК.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Проекты
Военные учения
Похожие новости
31.07.2015
СМИ: Ким Чен Ын заявил о необходимости готовиться к войне с США и Южной Кореей
18.09.2012
Китай: одиночество без изоляции
29.12.2011
Корея и Италия в борьбе за израильский заказ
20.07.2011
На что Россия потратит военный бюджет
03.03.2011
Независимости ради
27.07.2010
Истребители F-22 Raptor примут участие в совместных американо-южнокорейских учениях «Непобедимый дух»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 23:05
  • 9
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 07.08 22:39
  • 29
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 07.08 22:27
  • 12
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 07.08 22:21
  • 79
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 07.08 22:00
  • 2
"Охотник" станет напарником Су-57
  • 07.08 21:24
  • 3
Стоп-менеджеры
  • 07.08 20:56
  • 7
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 07.08 20:50
  • 1
Турции готовят украинский сценарий
  • 07.08 20:46
  • 1
"Роскосмос" вслед за SpaceX снизил цены
  • 07.08 20:41
  • 1
Россия создаст "космическую бензоколонку"
  • 07.08 20:32
  • 1
Патрульный самолет ВМС Франции провел разведку над Крымским мостом
  • 07.08 17:59
  • 3
Су-57: количество или качество?
  • 07.08 17:52
  • 6
Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты
  • 07.08 16:53
  • 23
Военный аэродром сделали невидимым
  • 07.08 15:52
  • 32
В России задумались о "подводном авианосце"