КНДР предупредила, что вынуждена будет искать "новый путь" в случае продолжения совместных учений США и Южной Кореи

Гонконг. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в нарушении договоренностей и предупредил, что вынужден будет искать новый путь, если военные учения между США и Южной Кореей продолжатся.

"Несмотря на наши неоднократные предупреждения власти Соединенных Штатов и Южной Кореи, наконец, начали совместные военные учения, нацеленные на КНДР. Это является открытым игнорированием и прямым нарушением Совместного корейско-американского заявления от 12 июня, Пханмунчжомской декларации и Пхеньянской сентябрьской совместной декларации, в которых зафиксировано соглашение об установлении новых корейско-американских отношений и создании на Корейском полуострове системы вечного, прочного мира", - говорится в заявлении представителя МИД Северной Кореи, опубликованном ЦТАК.

Отмечается, что Пхеньян по-прежнему нацелен на решение вопросов путем диалога. Однако КНДР предупреждает, что пока продолжаются враждебные военные действия, динамика такого диалога незаметна.

"Сложившаяся ситуация резко ослабляет наше стремление к реализации соглашений КНДР-США и межкорейских соглашений, что также сказывается на перспективах будущего диалога", - заявляет Северная Корея.

Согласно сообщению, КНДР "вынуждена будет искать новый путь", если Сеул и Вашингтон "заточат меч, чтобы нанести вред "Северу".

"Мы уже несколько раз предупреждали, что совместные военные учения будут блокировать прогресс в отношениях КНДР-США и межкорейских отношениях и приведут нас к пересмотру наших предыдущих крупных шагов," - говорится в заявлении ЦТАК.