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06.08.2019
Интерфакс-АВН

Иран больше не будет игнорировать нарушения в Персидском заливе - Зариф

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Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Дубай. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Иран несет ответственность за ситуацию в Персидском заливе и в настоящий момент предпринимает действия по укреплению безопасности в его акватории, заявил на пресс-конференции в Тегеране глава МИД страны Джавад Зариф.

"Ранее мы игнорировали некоторые нарушения, но больше такого не будет", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Он пояснил, что в этом регионе Иран обладает наиболее протяженным побережьем, и Тегеран обязан обеспечить его безопасность.

19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Инцидент произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Всего, напоминает агентство, за месяц иранская сторона задержала три судна.

США в свою очередь предложили ряду стран создать коалицию для обеспечения безопасности судоходства в регионе. Как сообщалось, против участия в такой коалиции выступили Германия и Франция. Бельгия и Нидерланды хотя и не ответили открыто, также не проявили энтузиазма.

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Иран
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Проекты
Евросоюз
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