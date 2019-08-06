Раскрыты характеристики оружия для Су-57

Завершены испытания новейших управляемых авиационных средств поражения "Гром-Э1" и "Гром-Э2", которые предназначены для вооружения самолетов всех типов, в том числе истребителя Су-57, сообщили в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

Речь идет об управляемой крылатой ракете "Гром-Э1" и управляемом крылатом планирующем боеприпасе "Гром-Э2". Авиационные средства поражения могут размещаться на авиационных пусковых или катапультных устройствах, передает ТАСС со ссылкой на представителя корпорации.

Он отметил, что оба средства поражения имеют нормальную аэродинамическую схему, унифицированный цилиндрический корпус с носовой оживальной частью и складывающимся стреловидным крылом. Это позволяет размещать "Гром-Э1" и "Гром-Э2" и на внешних узлах подвески и во внутренних отсеках вооружения самолета, в том числе истребителя Су-57.

Управляемая ракета "Гром-Э1" имеет ракетный двигатель в хвостовой части, планирующий боеприпас "Гром-Э2" в хвосте имеет дополнительную осколочно-фугасную боевую часть. И то, и другое АСП предназначено для уничтожения защищенных наземных целей с известными координатами.

"Гром-Э1" может запускаться на дальности от 10 до 120 км от цели на высотах от 500 м до 12 тыс. м в диапазоне скоростей самолета-носителя 140-445 м/с. Угол пеленга цели при пуске может составлять от +180 градусов, до -180 градусов. Средняя скорость полета при высоте 12 тыс. м и скорости 445 м/с составляет 300 м/с. Линейные перегрузки достигают 4 единицы. Система наведения комбинированная и представляет собой инерциальную навигационную систему с коррекцией траектории по сигналам спутниковой системы GPS/ГЛОНАСС. Стартовая масса ракеты "Гром-Э1" – 594 кг, длина 4,2 м, диаметр корпуса 0,31 м. Размах стреловидного крыла 1,9 метра.

Осколочно-фугасная боевая часть массой 315 кг расположена в передней половине корпуса АСП, оснащена контактным взрывателем. Силовая установка имеет массу 161 кг, а также стартовый и маршевый твердотопливные двигатели. Модульная конструкция позволяет применять для крылатой ракеты двигатель на твердом топливе ракеты Х-38.

"Гром-Э2" имеет стартовую массу 598 кг, длина, диаметр и размах крыла такие же, как у "Гром-Э1". При этом у "Гром-Э2" нет двигателя, но за счет этого увеличена масса боевого заряда, которая составляет 480 кг. Две осколочно-фугасные боевые части размещены в передней и задней частях корпуса, имеют массу 315 кг и 165 кг. Обе боевые части оснащены контактными взрывателями. Дальность пуска – 10-50 км, диапазон высот – 500-12 тыс. м, диапазон скоростей – 140-445 м/с. Система наведения аналогична "Гром-Э1".

Срок службы обоих средств поражения составляет 12 лет. Назначенный ресурс по взлетам и посадкам достигает 30 ед., по налету под носителем 75 ч, по наработке бортовой аппаратуры 90 ч.

В мае также сообщалось, что Су-57 оснастят перспективой противокорабельной ракетой.

Сергей Гурьянов