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06.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

На учения в Балтийском море вышли 20 кораблей и судов ВМФ России

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Командир МРК "Мытищи" капитан третьего ранга Адиль Азимов
Командир МРК "Мытищи" капитан третьего ранга Адиль Азимов.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Более 20 кораблей и судов Балтийского флота принимают участие в учении ВМФ России "Океанский щит – 2019", сообщило Министерство обороны газете ВЗГЛЯД.

"Силы Балтийского флота в настоящее время приступили к межфлотскому учению ВМФ России "Океанский щит – 2019". В рамках маневров в полигоны боевой подготовки Балтийского флота в Балтийском море вышли несколько корабельных групп для проведения ряда тактических учений", – говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что проводится комплекс учений по противолодочному обеспечению, нанесению условных ракетных ударов по кораблям условного противника. Также выполняются артиллерийские и торпедные стрельбы в морских полигонах, стрельбы по воздушным и морским мишеням. Проводится высадка десанта на необорудованное побережье.

Также экипажи кораблей отработают задачи по поиску и уничтожению условной подлодки, электронные пуски ракетного оружия и отражению массированного налета авиации.

В учениях принимают участие корабельные поисково-ударные и корабельные ударные группы в составе корветов "Бойкий", "Стойкий", "Стерегущий", сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", малых ракетных кораблей "Пассат", "Гейзер", "Серпухов", "Мытищи", ракетных катеров "Чувашия", "Моршанск", больших десантных кораблей "Александр Шабалин", "Калининград", десантных катеров, малых противолодочных кораблей, базовых и рейдовых тральщиков, различных судов обеспечения.

Указывается, что часть кораблей, которые принимают участие в маневрах, в конце июля участвовали в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Всего в учениях задействовано более 4 тыс. военнослужащих Балтийского флота, около 20 самолетов и вертолетов, в том числе противолодочная авиация Тихоокеанского флота.

Минобороны сообщает, что выходу в море предшествовали мероприятия по отработке массовой загрузки морского оружия и боеприпасов, выполнены задачи по маскировке кораблей и судов обеспечения в базах. Всего в ходе учений экипажи кораблей Балтфлота выполнят около 100 боевых упражнений с применением боевого и практического оружия.

Напомним, оперативное учение "Океанский щит – 2019" проходит с 1 по 9 августа в акватории Балтийского моря. Маневрами руководит главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Продукция
Бойкий
Ярослав Мудрый
Проекты
20380 Корвет-1
БДК 775
БФ
Военные учения
ТОФ
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