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06.08.2019
Известия.ru

В Думе обвинили США в развязывании гонки вооружений путем выхода из ДРСМД

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к гонке вооружений, рассказал "Известиям" зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так он прокомментировал решение Соединенных Штатов в одностороннем порядке выйти из ДРСМД.

Ранее 5 августа президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет действовать зеркально, в случае если ракеты США средней и меньшей дальности будут размещаться в тех или иных регионах.

По мнению депутата, политика США является безответственной. "США левой рукой выходят из договора, а правой рукой предлагают сесть за стол переговоров нам и Китаю по сокращению ракет. Это нелогичное поведение", — отметил Швыткин и добавил, что ответственность за дальнейшую эскалацию напряженности будет нести Вашингтон и его союзники.

В то же время он напомнил, что Россия готова сесть за стол переговоров. Особенно в свете возможной пролонгации Договора СНВ-III (договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. — Ред.).

"Мы нацелены на то, чтобы заключить его примерно на пять лет. И, конечно, надеемся на понимание и ответственную политику со стороны США", — заключил Швыткин.

В феврале 2019 года США начали процедуру выхода из договора, обвинив Россию в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Доказательств в Вашингтоне не привели, в то время как в Москве не раз опровергали обвинения американской стороны. В ответ Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. Таким образом, ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

В Соединенных Штатах договор называли устаревшей сделкой времен холодной войны и заявляли, что не боятся гонки вооружений с Россией, обвиняя Москву в ликвидации документа.

В МИД РФ назвали решение Вашингтона о выходе из ДРСМД ошибкой, обвинив американские власти в желании "избавиться от ограничений". В ведомстве призвали США отказаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности ради деэскалации напряженности в мире.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
СНВ-1
СНВ-3
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