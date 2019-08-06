Угрозы в связи с выходом США из РСМД пока будут парироваться ракетами "Х-101", "Кинжал", "Калибр" - Путин

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Угрозы, возникающие в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), до завершения разработки аналогичных ракет в РФ будут надежно парироваться существующими вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин.

"До поступления таких систем на вооружение Российской армии реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из ДРСМД, будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами", - говорится в заявлении Путина в связи с односторонним выходом США из Договора РСМД.

Среди таких систем Путин назвал ракеты воздушного базирования "Х-101", "Кинжал", морского базирования - "Калибр", а также перспективные комплексы, включая гиперзвуковые системы типа "Циркон".

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: он запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

США 2 февраля объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

Администрация США считает, что российская ракета 9М729 по своим параметрам нарушает договор. В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать эту ракету. Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

В ответ на решение США 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет. Одновременно он объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения. А 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД, он вступил в силу в тот же день.

"Х-101"

Х-101 - новое поколение высокоточных авиационных крылатых ракет большой дальности. Российская стратегическая авиация наносила ракетами Х-101 удары по боевикам в Сирии. Российское военное руководство заявляло, что дальность действия Х-101 - до 4,5 тыс. км. Существует вариант данной крылатой ракеты с термоядерной боеголовкой - Х-102.

"КИНЖАЛ"

Созданный на базе модернизированного дальнего перехватчика МиГ-31 авиационный ракетный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой должен обеспечить нанесение ударов по целям на дальность более 2000 км без захода в зону противовоздушной обороны противника. У российских военных на опытно-боевом дежурстве стоят десять истребителей-перехватчиков МиГ-31К, сообщили ранее в Минобороны РФ.

Главком ВКС России Сергей Суровикин ранее заявил, что маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны. По словам Суровикина, высокоскоростной самолет-носитель сможет за считанные минуты доставить ракету в район сброса. "Маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости. Использование на конечном участке гиперзвукового полета всепогодной головки самонаведения обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток", - сказал главком ВКС РФ.

"КАЛИБР"

"Калибр" - семейство российских современных крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

"Калибрами" оснащаются современные корабли и подводные лодки ВМФ России.

Эти крылатые ракеты применялись российскими военные против боевиков в Сирии. Удары наносились из акватории Средиземного и Каспийского морей.

"ЦИРКОН"

20 февраля в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в России ведется успешная работа над гиперзвуковым оружием - морской ракетой "Циркон". Президент РФ тогда заявил, что "Циркон" будет способен поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

По имеющимся данным, гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана в реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Предназначена для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М" и "Хаски", а также надводных кораблей.

Современные российские корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Как сообщалось, установка унифицирована для запуска нескольких типов ракет "Калибр", а также ракет "Оникс", "БраМос", и, по некоторым данным, "Циркона".