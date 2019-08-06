Турция накапливает запчасти для истребителей F-16 в связи с санкционными угрозами со стороны США

ЦАМТО, 5 августа. В условиях нарастания угроз со стороны США ввести санкции за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400, Турция накапливает запчасти для имеющегося парка истребителей F-16 "Файтинг Фалкон".

Как сообщает ресурс Alarabiya.net со ссылкой на информацию агентства Bloomberg, которое, в свою очередь, ссылается на двух неназванных турецких чиновников, "процесс накопления запчастей идет". Однако турецкие должностные лица отказались назвать номенклатуру запчастей и их поставщиков.

Как отметил в интервью ресурсу Alarabiya.net замдиректора Center for Strategic & International Studies Ян Уильямс, Bloomberg не дает ответа на вопрос о том, накапливала ли Турция запчасти с момента недавнего решения США вывести Турцию из программы производства истребителей F-35 "Лайтнинг-2", или это делалось заблаговременно. По его словам, если накопление запчастей было начато с момента заключения контракта на закупку С-400, Анкара предвидела возможные последствия этого шага и заблаговременно "подстраховалась".

На текущий момент неясно, где Турция приобретает запасные части для F-16. Анкара производит некоторые запчасти для F-16 в рамках лицензионного соглашения с Lockheed Martin, однако большая часть из них закупается у других поставщиков.

На сегодняшний день в 25 странах мира в эксплуатации находится около 3000 самолетов F-16.