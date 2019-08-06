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06.08.2019
ЦАМТО

Турция накапливает запчасти для истребителей F-16 в связи с санкционными угрозами со стороны США

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Истребители Lockheed Martin F-16C Fighting Falcon ВВС Турции
Истребители Lockheed Martin F-16C Fighting Falcon ВВС Турции с опытными образцами управляемых авиационных бомб Roketsan TEBER-82.
Источник изображения: Gem Dogut

ЦАМТО, 5 августа. В условиях нарастания угроз со стороны США ввести санкции за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400, Турция накапливает запчасти для имеющегося парка истребителей F-16 "Файтинг Фалкон".

Как сообщает ресурс Alarabiya.net со ссылкой на информацию агентства Bloomberg, которое, в свою очередь, ссылается на двух неназванных турецких чиновников, "процесс накопления запчастей идет". Однако турецкие должностные лица отказались назвать номенклатуру запчастей и их поставщиков.

Как отметил в интервью ресурсу Alarabiya.net замдиректора Center for Strategic & International Studies Ян Уильямс, Bloomberg не дает ответа на вопрос о том, накапливала ли Турция запчасти с момента недавнего решения США вывести Турцию из программы производства истребителей F-35 "Лайтнинг-2", или это делалось заблаговременно. По его словам, если накопление запчастей было начато с момента заключения контракта на закупку С-400, Анкара предвидела возможные последствия этого шага и заблаговременно "подстраховалась".

На текущий момент неясно, где Турция приобретает запасные части для F-16. Анкара производит некоторые запчасти для F-16 в рамках лицензионного соглашения с Lockheed Martin, однако большая часть из них закупается у других поставщиков.

На сегодняшний день в 25 странах мира в эксплуатации находится около 3000 самолетов F-16.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
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