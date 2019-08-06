Стали известны характеристики новейших авиационных ракет "Гром"

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" озвучила основные характеристики новейших управляемых авиационных ракет "Гром". Как сообщает ТАСС, их испытания завершены, теперь изделия предлагают на экспорт.

Ракета "Гром-Э1" и планирующая "Гром-Э2" предназначены для вооружения самолетов всех типов, в том числе, Су-57. Их можно размещать на авиационных пусковых или катапультных устройствах, причем не только на внешних узлах подвески, но и во внутренних отсеках.

"Гром-Э1" отличается двигателем в хвостовой части, у "Гром-Э2" вместо двигателя находится дополнительная осколочно-фугасная боевая часть. Обе предназначены для защищенных наземных целей, координаты которых известны.

Ракета "Гром-Э1" может быть запущена на расстоянии от 10 до 120 километров до цели при высоте от 500 метров до 12 километров. Диапазон скоростей самолета-носителя составляет 140-445 м/с. Ракета обладает комбинированной системой наведения с коррекцией траектории по сигналам GPS/ГЛОНАСС. В передней половине корпуса расположена осколочно-фугасная боевая часть массой 315 кг с контактным взрывателем.

Управляемый планирующий боеприпас "Гром-Э2" обладает стартовой массой 598 кг. Он имеет увеличенную массу боевого заряда - 480 кг - в связи с отсутствием двигателя. В передней и задней частях корпуса расположены две осколочно-фугасные боевые части массой 315 и 165 кг соответственно. Дальность пуска ракеты составляет 10-50 километров, диапазон высот пуска и скоростей, система наведения такие же, как у "Гром-Э1".

Майя Бирюкова