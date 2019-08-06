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06.08.2019
Российская газета

Стали известны характеристики новейших авиационных ракет "Гром"

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Источник изображения: Николай Новичков/ТАСС

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" озвучила основные характеристики новейших управляемых авиационных ракет "Гром". Как сообщает ТАСС, их испытания завершены, теперь изделия предлагают на экспорт.

Ракета "Гром-Э1" и  планирующая "Гром-Э2" предназначены для вооружения самолетов всех типов, в том числе, Су-57. Их можно размещать на авиационных пусковых или катапультных устройствах, причем не только на внешних узлах подвески, но и во внутренних отсеках.

"Гром-Э1" отличается двигателем в хвостовой части, у "Гром-Э2" вместо двигателя находится дополнительная осколочно-фугасная боевая часть. Обе предназначены для защищенных наземных целей, координаты которых известны.

Ракета "Гром-Э1" может быть запущена на расстоянии от 10 до 120 километров до цели при высоте от 500 метров до 12 километров. Диапазон скоростей самолета-носителя составляет 140-445 м/с. Ракета обладает комбинированной системой наведения с коррекцией траектории по сигналам GPS/ГЛОНАСС. В передней половине корпуса расположена осколочно-фугасная боевая часть массой 315 кг с контактным взрывателем.

Управляемый планирующий боеприпас "Гром-Э2" обладает стартовой массой 598 кг. Он имеет увеличенную массу боевого заряда - 480 кг - в связи с отсутствием двигателя. В передней и задней частях корпуса расположены две осколочно-фугасные боевые части массой 315 и 165 кг соответственно. Дальность пуска ракеты составляет 10-50 километров, диапазон высот пуска и скоростей, система наведения такие же, как у "Гром-Э1".


Майя Бирюкова

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