Минобороны Украины запрашивает у США новую партию ПТРК Javelin

Минобороны Украины заявило о том, что направило запрос американским коллегам на увеличение поставок летального оружия. О получении такого запроса Пентагоном рассказал Уилл Тейлор, являющийся временным поверенным в делах США в Киеве.

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По словам Тейлора, ведомство г-на Полторака сообщает, что хотело бы получить от США больше противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Добавляется, что Украина могла бы закупить новую партию такого оружия у США.

Нужно напомнить, что ранее Соединённые Штаты поставили Украины 37 ПТРК Javelin и 210 ракет к ним. Общая сумма такого рода поставки составила около 47 млн долларов. Предварительно поставки летальных вооружений для нужд украинской армии были одобрены американскими конгрессменами. США обязали Украину не направлять ПТРК на Донбасс. Однако уже через несколько недель после поставок "Джавелинов" ВСУ провели учения с их применением именно на Донбассе.

По последним данным, Минобороны Украины намерено довести число пусковых установок Javelin как минимум до сотни, а также закупить около 400 противотанковых ракет к ним.

О решении Пентагона упомянутый Уилл Тейлор к настоящему моменту не сообщает. При этом обращает на себя внимание тот факт, что Минобороны Украины направляет письмо не производителю ПТРК, а именно в Пентагон. Это говорит о том, что закупать собираются комплексы-б/у.