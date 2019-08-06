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06.08.2019
Интерфакс-АВН

Россия допускает, что в Японии могут появиться американские ракеты средней дальности

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Министерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ.
Источник изображения: Министерство иностранных дел РФФото с сайта МИД РФ

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия допускает, что в Японии в будущем будут размещены американские пусковые установки МК-41, приспособленные для пусков крылатых ракет средней дальности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вполне резонно предположить, что универсальные пусковые установки МК-41, которые со временем, видимо, появятся в Японии, они тоже могут быть приспособлены под использование для пусков крылатых ракет средней дальности", - сказал Рябков на брифинге в Москве.

"В соответствующем планировании, эти новые системы, когда они появятся в Японии, они тоже нами будут учитываться", - добавил он.

Замглавы МИД отметил, что эта тема поднимается при переговорах с японской стороной.

Россия ранее неоднократно заявляла, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД.

Пусковые установки МК-41 входят в состав наземных комплексов "Иджис Эшор" (система ПРО).

Россия обвиняет США в том, что те развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК-41 для систем ПРО, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД.

В Минобороны РФ ранее заявляли, что крылатые ракеты с американских баз ПРО в Румынии и Польше угрожают всей европейской части России.

По словам первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Виктора Познихира, контейнерный способ загрузки пусковых установок Мк-41 принципиально исключает возможность контроля варианта их боевого оснащения с помощью технических средств контроля.

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