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06.08.2019
ЦАМТО

На Черноморском флоте сформирован экипаж для новейшего патрульного корабля "Павел Державин"

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Патрульный корабль "Павел Державин" перед спуском на воду. Керчь, 21.02.2019
Патрульный корабль "Павел Державин" перед спуском на воду. Керчь, 21.02.2019.
Источник изображения: zalivkerch.com

ЦАМТО, 5 августа. На Черноморском флоте полностью завершено формирование экипажа новейшего патрульного корабля "Павел Державин".

Экипаж третьего патрульного корабля проекта 22160 укомплектован исключительно военнослужащими по контракту. В настоящее время моряки убыли в Санкт-Петербург для прохождения подготовительных курсов.

После их завершения личный состав разместится на корабле, где начнет обучение непосредственно у специалистов завода с целью освоения современных комплексов вооружения, механизмов и корабельных систем. Затем совместно со специалистами завода (сдаточной командой) экипаж будет готовить корабль для проведения всех этапов государственных испытаний перед приемкой в состав Черноморского флота.

Справочно:

Патрульный корабль "Павел Державин" является третьим кораблем проекта 22160, а также первым, строящимся на Керченском судостроительном заводе "Залив" в Крыму. Спущен на воду в феврале 2019 года. Головной и первый серийный патрульные корабли "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев" успешно выполняют задачи в составе Черноморского флота, сообщает пресс-служба ЮВО.

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Компании
Залив СЗ
Проекты
22160
ЧФ
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