На Черноморском флоте сформирован экипаж для новейшего патрульного корабля "Павел Державин"

ЦАМТО, 5 августа. На Черноморском флоте полностью завершено формирование экипажа новейшего патрульного корабля "Павел Державин".

Экипаж третьего патрульного корабля проекта 22160 укомплектован исключительно военнослужащими по контракту. В настоящее время моряки убыли в Санкт-Петербург для прохождения подготовительных курсов.

После их завершения личный состав разместится на корабле, где начнет обучение непосредственно у специалистов завода с целью освоения современных комплексов вооружения, механизмов и корабельных систем. Затем совместно со специалистами завода (сдаточной командой) экипаж будет готовить корабль для проведения всех этапов государственных испытаний перед приемкой в состав Черноморского флота.

Справочно:

Патрульный корабль "Павел Державин" является третьим кораблем проекта 22160, а также первым, строящимся на Керченском судостроительном заводе "Залив" в Крыму. Спущен на воду в феврале 2019 года. Головной и первый серийный патрульные корабли "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев" успешно выполняют задачи в составе Черноморского флота, сообщает пресс-служба ЮВО.