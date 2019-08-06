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06.08.2019
ЦАМТО

Республика Корея построит новый ДВКД, на котором планируется разместить истребители F-35B

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LPH 6112 Marado
Спуск на воду (вывод из строительного дока) второго строящегося для ВМС Южной Кореи универсального десантного корабля (УДК) LPH 6112 Marado.
Источник изображения: https://dambiev.livejournal.com

ЦАМТО, 5 августа. Республика Корея, на фоне наращивания мощи ВМС Китая и Японии, к концу 2020-х гг. разработает новую версию ДВКД, обеспечивающего возможность применения боевых самолетов с коротким взлетом и вертикальной посадкой.

Решение было принято 12 июля на заседании Объединенного комитета начальников штабов. По заявлению анонимного представителя комитета, план постройки корабля LPH-II (landing platform helicopter) включен в долгосрочную программу по наращиванию сил флота.

После завершения предварительного этапа разработки в течение ближайших лет план постройки, вероятно, будет включен в перечень закупок на среднесрочную перспективу.

По заявлению южнокорейских экспертов, впервые для ВМС страны планируется построить корабль класса "легкий авианосец". Решение является важным шагом по усилению военно-морского потенциала страны.

Новый корабль LPH, предположительно, будет иметь водоизмещение 30000 т, что почти вдвое превышает характеристики ранее построенных ДВКД "Докдо" и "Марадо". Он также превысит по водоизмещению японский эсминец-вертолетоносец класса "Изумо" (27000 т).

Постройка второго ДВКД класса "Докдо" – "Марадо" – началась по истечению значительного промежутка времени после передачи флоту первого корабля. Это позволило провести детальный анализ опыта его эксплуатации и внести улучшения в конструкцию второго ДВКД.

Спущенный на воду в мае 2018 года ДВКД "Марадо" класса "Докдо" представляет собой корабль длиной 199 м, шириной 31 м и водоизмещением 14500 т. Он оснащен трехкоординатной РЛС компании Elta Systems вместо РЛС SMART компании Thales, установленной на борту "Докдо".

Летная палуба адаптирована для размещения двух конвертопланов V-22 "Оспри" ("Докдо" несет только один V-22). "Марадо" также оснащен двумя ЗАК "Фаланкс", вместо ЗАК "Голкипер".

Ожидается, что на новом ДВКД могут быть размещены 16 самолетов, 3000 морских пехотинцев и до 20 бронемашин. Вероятно, LPH-II будет выполнен в конфигурации с трамплинным взлетом и посадкой с использованием аэрофинишера.

В свою очередь, Япония планирует к 2023 году реконфигурировать два вертолетоносца класса "Изумо" к версии легкого авианосца с возможностью применения истребителей F-35B с короткой взлетом и вертикальной посадкой.

Китай строит два авианосца в дополнение к имеющемуся "Ляонин". Пекин также строит вертолетоносец "Тип-075" и продолжает наращивать флот подводных лодок с ядерной и обычной силовой установкой.

Республика Корея заказала 40 самолетов F-35A для ВВС в 2014 году и может приобрести 20 дополнительных в рамках среднесрочных планов закупки. По словам источника в Министерстве обороны, рассматривается возможность покупки 20 самолетов F-35B. Результаты исследований должны быть опубликованы уже в сентябре. В проводимом исследовании оценивается вариант замены заказа F-35A на F-35B и дополнительной покупки еще 20 F-35.

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F-35
F-35A
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