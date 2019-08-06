В Америке Су-57 назвали клоном F-22 и F-35

Российский самолет пятого поколения Су-57 многими экспертами рассматривается как клон малозаметных истребителей F-22 и F-35. Об этом пишет американское издание The Aviationist.

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Су-57 рассматривается многими аналитиками как своего рода клон F-22/F-35, у которого имеется множество недостатков и который не соответствует проектным задачам. Об этом в своей статье пишет издание The Aviationist.

F-22 и F-35 предназначены для проецирования воздушной мощи США. Они способны выполнять как функции истребителей завоевания превосходства в воздухе, так и служить в качестве элементов воздушной обороны. Эти машины способны проникать сквозь интегрированные системы ПВО поражать воздушные и наземные цели с минимальным риском обнаружения и максимальной живучестью. Российский самолет, похоже, придерживается другой философии.

- говорится в статье.

Последняя российская военная доктрина, опубликованная в 2014 году, рассматривает Вооруженные силы Российской Федерации как оборонительные, призванные защищать страну и ее союзников, сохраняя при этом стратегический потенциал сдерживания.

Контр-стелс

Основные функции Воздушно-космических сил страны заключаются в оказании поддержки сухопутным войскам на тактическом уровне и в противовоздушной обороне. Из-за этого и малозаметности, оптимизированной в основном во фронтальном секторе, Су-57 можно рассматривать как "контр-стелс" истребитель, основная цель которого в том, чтобы как можно ближе подобраться к самолетам-"невидимкам" противника для того, чтобы первым нанести удар по атакующим машинам противника.

Издание отмечает, что согласно инфографике, опубликованной Объединенной авиастроительной корпорацией, основные виды вооружения, которыми собираются оснастить Су-57, являются дальнобойными, а некоторые имеют в себе элементы технологий снижения ЭПР, что означает, что роль самолета может заключаться также в том, чтобы максимально приблизиться к средствам ПВО и выполнить ответную атаку.

Су-57 претерпевает постоянную эволюцию. Эксперты издания обращают внимание на то, что многие проблемные моменты, на которые обращали внимание специалисты – такие как заклепки, форма воздухозаборников, гондолы двигателей и другие – были скорректированы на более поздних прототипах. Кроме того, компоновка радаров Су-57 позволяет ему уходить от из поля зрения противника в "слепое пятно", при этом продолжая держать оппонента на прицеле.

The Aviationist подчеркивает, что планер Су-57 имеет хороший потенциал. Прототипы показали непрерывное развитие с дальнейшими улучшениями в уменьшении ЭПР. Издание считает, что Су-57 окажется сильным противником для F-22 и F-35, если они когда-нибудь пересекутся.