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06.08.2019
Интерфакс-АВН

США и Австралия призвали Россию и Китай к переговорам по контролю над вооружениями - документ

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Военнослужащие ВС Австралии. Источник: kalitva.ru.

Стороны не исключили продления договора по СНВ

Вашингтон. 5 августа. ИНТЕРФАКС - США и Австралия считают, что в области контроля над вооружениями необходимы новые механизмы и призывают Россию и Китай к переговорам по этому вопросу, говорится в совместном заявлении по итогам министерских консультаций двух стран.

"Стороны подтвердили необходимость нового этапа в области контроля над вооружениями, который расширит число государств и оружейных систем, включенных в согласованные соглашения, и активизирует усилия по сокращению ядерных рисков", - указывается в документе, текст которого поступил в "Интерфакс".

В нем подчеркивается: "С этой целью, и, не исключая возможности нового продления СНВ, они призвали Россию и Китай сесть за стол переговоров и присоединиться к усилиям Соединенных Штатов по продвижению ориентированной на будущее повестки дня в области контроля над вооружениями, опираясь на непреходящее значение договора о нераспространении ядерного оружия".

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Австpалия
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Россия
США
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Ядерный щит
ЯО
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