Ракетные корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море в условиях непогоды

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Ударная группа Северного флота ВМФ РФ в составе малых ракетных кораблей (МРК) "Айсберг" и "Рассвет" провела учения по уничтожению крупного надводного корабля условного противника в ближней морской зоне, говорится в сообщении пресс-службы флота, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

"Учения состоялись в полигонах флота в Баренцевом море без фактического применения ракетного оружия с помощью компьютерного моделирования тактической обстановки", - говорится в документе.

Экипажи кораблей отработали взаимодействие при подготовке к атаке крейсера условного противника, проверили слаженность боевых расчётов и готовность оружия и технических средств в ходе выполнения учебно-боевых задач, отмечается в сообщении.