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05.08.2019
Военное обозрение

На Украине заявили об условном "уничтожении ПЛ противника" с помощью Ан-26 на учениях

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На Украине сегодня отрабатывались мероприятия по поиску подводной лодки противника. Речь идёт об учениях морской авиации ВМС Украины, о которых сообщает министерство обороны.

Источник изображения: topwar.ru

В заявлении ведомства г-на Полторака заявлено, что экипажи вертолётов и самолётов морской авиации над Чёрным морем "отследили район нахождения субмарины".

Командующий учениями сообщил, что после "отслеживания подводной лодки были осуществлены бомбовые и торпедные удары военной техникой, задействованной в маневрах". С каких средств военной техники осуществлялась торпедная атака, не поясняется.

Источник изображения: topwar.ru

Из заявления пресс-службы украинского военного ведомства:

Экипаж вертолёта Ка-27 обнаружил место пребывания врага, обозначив зону для осуществление удара с помощью ориентирной авиабомбы.

Далее заявлено, что к мысу Аджияск (Николаевская область) подошла группа авианаводчиков, которые отрабатывали целеуказание и корректировку огня. Добавлено, что в учениях принимали участие экипажи вертолётов Ми-14.

В итоге Минобороны Украины объявило, что подводная лодка "противника" была условно уничтожена с борта самолёта Ан-26. Украинские пользователи в комментариях попросили главное военное ведомство страны поделиться информацией о том, какую методику военные применяли для уничтожение субмарины с помощью этого самолёта.

Напомним, что ранее на Украине заявляли о "перехвате корабля ВМФ РФ" с помощью всё того же Ан-26. Таким образом, приходится констатировать, что в составе морской авиации ВМСУ есть уникальный самолёт, сочетающий в себе особые функции - "противолодочного" и "перехватчика надводных кораблей". После того заявления эксперты назвали заявления Киева о перехвате корабля с помощью Ан-26 анекдотом.

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Страны
Украина
Продукция
Ан-26
Ка-27
Ми-14
Проекты
Военные учения
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