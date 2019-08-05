Казахстан обеспокоен в связи с решением США выйти из ДРСМД - МИД

Нур-Султан. 4 августа. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Министерство иностранных дел Казахстана выразило озабоченность в связи с решением США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявили в ведомстве.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает озабоченность в связи с решением Соединенных Штатов Америки о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - одного из важнейших факторов обеспечения международной безопасности. Его денонсация способна спровоцировать новую гонку вооружений, чреватую серьезными последствиями в глобальном масштабе", - говорится в заявлении, распространенном казахстанским МИД в воскресенье.

В документе подчеркивается, что Казахстан всегда выступал за сохранение и неукоснительное соблюдение Договора всеми сторонами, подтверждая его ценность как уникального исторического соглашения, позволившего ликвидировать целый класс средств доставки ядерного оружия и достичь значительного прогресса в ядерном разоружении в соответствии с шестой статьёй Договора о нераспространении ядерного оружия.