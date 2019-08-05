Российский парашют - "Шанс" для спасения людей с высоток

В НИИ парашютостроения (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") завершили испытания парашюта "Шанс" для экстренного спасения людей из высотных зданий.

Об этом сообщил главный конструктор НИИ Владимир Качалов. "Выполнен полный цикл испытаний", - отметил он.

"Шанс" позволяет десантировать человека массой от 50 до 120 кг. Сейчас подтвержденная безопасная минимальная высота прыжка - это 45 метров, ведутся работы по ее снижению до 30 метров. Парашют раскрывается на нужной высоте самостоятельно, и его использование не требует специальной подготовки.

Главный конструктор отметил, что сейчас уже ведутся переговоры по будущим поставкам системы, в том числе по линии Минпромторга. Планируется, что до конца года будет заключен контракт на серийную поставку парашютов.

Он также сообщил, что другая гражданская разработка НИИ - система "Тандем" - может использоваться как учебная, развлекательная или специального назначения для доставки неподготовленного специалиста в труднодоступный район. "Тандем" в первой модификации позволяет инструктору нести дополнительный груз на точках подвески, который интегрируется в основную подвесную систему.