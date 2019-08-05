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05.08.2019
Интерфакс-АВН

Помпео убежден, что США смогут сформировать коалицию по защите судов в Персидском заливе

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Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе.
Источник изображения: © U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith

Вашингтон. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что полностью уверен в том, что Вашингтону удастся сформировать международную коалицию, которая будет заниматься охраной коммерческих судов вблизи берегов Ирана и Йемена.

Помпео сделал это заявление в рамках визита в Австралию.

США предложили ряду стран Залива и Европы создать коалицию после захвата Ираном британского танкера. Вместе с тем, как сообщалось, против участия в такой коалиции выступили Германия и Франция, Бельгия и Нидерланды хотя и не ответили открыто, также не проявили энтузиазма, отметили наблюдатели.

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Страны
Австpалия
Бельгия
Великобритания
Германия
Иран
Йемен
Нидерланды
США
Франция
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