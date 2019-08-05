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05.08.2019
Военное обозрение

В Индии оценили способ обойти санкции США CAATSA в военной торговле с Россией

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В Индии положительно высказываются о выработке совместного механизма торговли в военно-технической сфере в условиях действия американского санкционного пакета CAATSA. Так, отмечается, что решение перейти на взаиморасчёты в национальных валютах выставляет барьер для внешних попыток препятствовать осуществлению сделок.

Источник изображения: https://www.facebook.com/narendramodi

Индийское издание AINonline пишет о том, что в октябре Индия и Россия начнут реализацию очередного крупного контракта. Ожидается, что Индия приобретёт 18 комплектов для сборки Су-30МКИ на своём предприятии в Нашике. Также Индия собирается приобрести комплекты для модернизации 20 МиГ-29 в многоцелевые МиГ-29UPG.

Одна из частей крупного контракта между Нью-Дели и Москвой связана с 1000 ракет класса "воздух-воздух": 300 Р-73 и 400 Р-77 (РВВ АЕ).

В индийском издании напоминают, что Индия готовится купить у России ракеты Р-27 на сумму примерно в 217 млн долларов (если говорить о долларовом эквиваленте). Все эти сделки, по последним данным, планируется осуществлять в национальных валютах, что поспособствует и развитию банковской сферы двух стран.

В свою очередь напомним, что Индия ожидает и поставок ЗРК С-400, из-за заключения контрактов по которым Вашингтон и попытался оказывать на Нью-Дели давление, требуя отказаться от сделки с Москвой. В Индии заявили, что покупка С-400 отвечает национальным интересам, а потому отказываться от контракта не станут. В США после этого, если можно так выразиться, "придержали" введение антииндийских санкций, опасаясь того, что Нью-Дели выведет за рамки тендера истребители F/A-18 и F-21 (модернизация F-16 с прицелом на индийский рынок).

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-16
F-18
МиГ-29
РВВ-АЕ
С-400 Триумф
Су-30
Су-30МК
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