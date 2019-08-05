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05.08.2019
Российская газета

National Interest высоко оценил военный парад в Петербурге

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Источник изображения: rg.ru

Американский журнал The National Interest высоко оценил парад в честь 323-летней годовщины со дня образования ВМФ, прошедший в Санкт-Петербурге. Издание отметило модернизацию российского флота.

Как говорится в статье, Россия начинает отказываться от техники, разработанной еще в СССР, и устремляет свой взгляд в будущее. Так, ВМФ показал новейший фрегат "Адмирал Касатонов" водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, на борту которого есть противолодочная и противоторпедная система "Пакет-НК". Также в параде участвовал новый корвет "Гремящий".

Уже сейчас ВМФ России одним из первых использует новую технику, разрабатывает перспективные решения. "Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше - будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной, суверенной державы", - пообещал президент РФ Владимир Путин. "Только в этом году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров, обновляются морская авиация и береговые войска, совершенствуется инфраструктура военно-морских баз, восстановлена практика кругосветных походов", - пояснил глава государства.

Напомним, 28 июля в Петербурге и в Кронштадте прошел Главный военно-морской парад. Зрители смогли увидеть 43 корабля, а в небе над Северной столицей пролетела воздушная эскадра из 41 самолета и вертолета. Подготовка к параду велась несколько месяцев, в акваторию Невы и на Кронштадтский рейд корабли стали приходить пару недель назад.

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Гремящий
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Военный Парад
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