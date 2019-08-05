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05.08.2019
Российская газета

Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх

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Источник изображения: rg.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал нежелание стран НАТО участвовать в Армейских международных играх-2019. По словам главы ведомства, альянс отказывается от участия в "АрМИ-2019" не только по политическим, но и по экономическим причинам.

Шойгу отметил, что представители альянса бояться показать недостатки своей военной техники. Как подчеркнул министр, если представленная на каких-либо соревнованиях техника плохо себя проявляет, то и продаваться она будет хуже.

Россия будет рада участию стран НАТО в Армейских международных играх, но не делает их приглашение самоцелью, подытожил Шойгу. "Наши цели и задачи - чтобы наша армия была обучена, оснащена, боеготова", - цитирует главу Минобороны РИА Новости.

Напомним, в течение двух недель пятые Армейские международные игры пройдут на территории десяти государств, в них будут задействованы более пяти тысяч военнослужащих. На территории Российской Федерации будут организованы 15 конкурсов, в том числе и один из самых зрелищных - "Танковый биатлон", который состоится на подмосковном полигоне Алабино.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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