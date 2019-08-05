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05.08.2019
Интерфакс-АВН

Южная Корея планирует в августе военно-морские учения в районе спорных с Японией островов - СМИ

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Офицер ВМС Южной Кореи. Архивное фото
Офицер ВМС Южной Кореи. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2018 / Choo Youn-Kong

Гонконг. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Проведение масштабных военно-морских учений планируют военные Южной Кореи в районе островов Токто (японское название Такэсима) в Японском море, сообщило в воскресенье южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на правительственные и военные источники.

"Мы откладывали проведение учений, исходя из интересов двухсторонних отношений. Однако Япония обострила ситуацию, достигнут консенсус, что больше мы не можем переносить наши планы", - заявил агентству один из собеседников.

Наблюдатели связывают планы проведения маневров с решением кабинета министров Японии об исключении Южной Кореи из списка стран, имеющих право на упрощенные процедуры экспортного контроля, уже в конце этого месяца.

В связи с этим накануне в Сеуле тысячи человек устроили акцию протеста. Протестующие собрались вблизи посольства Японии в Республике Корея. У них в руках были транспаранты с надписями "Бойкот Японии" и "Нет Абэ (премьер-министру Японии Синдзо Абэ - ИФ)". Протестующие скандировали: "Мы осуждаем правительство Абэ" и "Прекратим унизительные отношения Южной Кореи и Японии".

По данным организаторов акции, в ней приняли участие порядка 15 тыс. человек.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в связи с решением Токио, что Япония столкнется с большими проблемами.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Южная Корея
Япония
Проекты
Военные учения
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