Ракеты в Азии: глава Пентагона рассказал о планах США

Глава Пентагона хочет разместить ракеты средней дальности в Азии

Министр обороны США Марк Эспер на следующий день после окончательного прекращения действия ДРСМД заявил, что американская сторона может разместить в Азии ракеты средней дальности наземного базирования. При этом в России уверены, что эти действия представляют угрозу миру, а сами заявления США противоречивы.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что выступает за размещение в Азии ракет средней дальности наземного базирования, сообщает агентство Рейтер.

"Да, я бы хотел этого", - приводит издание ответ Эспера на вопрос о возможности такого размещения. "Я бы хотел рассчитывать, что через несколько месяцев, но такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается", - продолжил глава минобороны США.

Такое заявление министр сделал на следующий день после того, как американская сторона окончательно вышла из Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен еще с СССР в 1987 году.

Между тем в Госдуме считают такое намерение Эспера угрозой мировой безопасности и еще одним подтверждением того, что власти США не хотят соблюдать разорванный договор. Такое мнение выразил в комментарии НСН заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Еще раз убеждаемся, что США не намеревались выполнять все условия ДРСМД. К великому сожалению, из-за разрушения договора РСМД со стороны США разрушена и система европейской безопасности. Теперь США хотят в азиатском регионе создать очаг напряженности", - отметил депутат. Он добавил, что Пентагон таким образом "подчеркивают стремление США навязать свой порядок другим государствам".

При этом Швыткин уверен, что российские власти не останутся в стороне. "Будут приняты ответные зеркальные меры, если такое произойдет. В Азии находятся страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а с теми, кто не входит в ОДКБ, у России тоже хорошие, добрососедские отношения", - считает парламентарий.

Собеседник агентства добавил, что этот вопрос о намерениях Эспера стоит поставить на повестку работы Совета безопасности ООН.

В то же время заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии RT заявил, что глава американского оборонного ведомства таким образом заявляет о себе.

"Вновь назначенный руководитель Пентагона должен о себе заявить, причем заявить так, чтобы услышал весь мир. Сегодня - концентрация мирового внимания на завершении ДРСМД со стороны США", - уверен Кошкин.

При этом он обратил внимание на противоречивость заявлений представителей США, которые, с одной стороны, призывают международное сообщество к сдерживанию ядерного потенциала, а с другой - расширяют свое военное присутствие в мире.

"В таком противоречивом контексте высказываний, конечно же, и руководитель Пентагона проецирует свое видение безопасности в Европе. Учитывая заявления России и руководителя НАТО том, что размещаться в Европе ракеты не будут, он [Эспер] решил проблему с Азией", - считает собеседник издания.

Согласно ДРСМД, российская и американская стороны обязывались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, которые попадали под действие соглашения, - ракеты средней (от 1 до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности. Кроме того, такое вооружение нельзя было производить, испытывать и развертывать их в будущем.

Однако у Вашингтона появились претензии к российской ракете 9М729, которая якобы нарушала подписанный договор. Так, в начале этого года американский лидер Дональд Трамп объявил, что США в одностороннем порядке выходят из соглашения. Россия все обвинения отвергала и в результате ответила зеркально, объявив о приостановке ДРСМД. 2 августа договор окончательно прекратил свое действие.

В тот же день в Пентагоне заявили, что приступают к разработке новых неядерных ракет наземного базирования, которые ранее были запрещены договором РСМД, передает РИА "Новости". В оборонном ведомстве отметили, что с 2017 года министерство проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые изначально "были сосредоточены на мобильных крылатых и баллистических ракетных системах наземного базирования" в неядерном исполнении. Однако они остались на ранних стадиях, так как США по заверению пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана "скрупулезно выполняли свои обязательства по Договору РСМД".

"Теперь, когда мы вышли, министерство обороны будет в полной мере продолжать разработку этих обычных ракет наземного базирования в качестве разумного ответа на действия России и в рамках более широкого набора обычных вариантов удара объединенных сил", - говорится в сообщении Пентагона.

Ангелина Мильченко