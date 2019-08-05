Шойгу рассказал, почему военные НАТО не участвуют в Армейских международных играх

Глава Минобороны отметил, что военные стран НАТО не принимают участие в играх как по политическим мотивам, так и в связи с другими рисками

КУБИНКА /Московская область/, 3 августа. /ТАСС/. Военные стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх не только по политическим мотивам, но и с учетом других рисков. Такое мнение выразил в субботу глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Отвечая на вопрос, почему военные НАТО не участвуют в играх, которые проводятся уже в пятый раз, министр сказал, что не стал бы утверждать, что в основе их решения лежат исключительно политические мотивы.

"Политические соображения они, конечно, присутствуют, когда говорят: "Нет, ну мы в их [играх] участвовать не будем". Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать", - сказал Шойгу журналистам.

Он напомнил, что Москва приглашает на игры представителей стран, входящих в Североатлантический альянс. "Мы рады будем их видеть, но делать из этого самоцель - у нас цели и задачи немного иные", - пояснил глава Минобороны.

"Наши цели и задачи - чтобы наша армия была обучена, оснащена, боеготова, чтобы у нас были самые-самые хорошие экипажи, чтобы всем было понятно, что у этих ребят лучшие специалисты, что они лучше всех летают, стреляют, плавают, ходят, - вот это наша задача", - сказал Шойгу. По его словам, он также удовлетворен тем, что приобретаемые на играх навыки демонстрируются в различных боевых операциях, в первую очередь, в Сирии.

Между тем, приехавшие на Армейские международные игры военные поделились с журналистами положительными впечатлениями о российской технике, на которой соревнуются участники конкурсов.

"Действительно, российская военная техника самая мощная в мире", - сказал замминистра обороны Мьянмы Тейн Мью Зо, отметив также масштаб мероприятия и заверив, что мьянманская сторона планирует расширить свое участие в играх.

Глава индийской делегации Риши Деора, входящий в судейскую коллегию, в беседе с журналистами подчеркнул прекрасную организацию игр. "А также это хорошая возможность для участников испытать отличную российскую военную технику", - подчеркнул Деора.

Об играх

Торжественная церемония открытия Армейских международных игр состоялась в субботу в Подмосковье. Игры проводятся уже в пятый раз, в этом году в них участвуют более 5 тыс. военных из 36 стран. Состязания пройдут с 3 по 17 августа на территории 10 государств.