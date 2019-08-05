Корабли Северного флота тренировались в уничтожении субмарин "противника" в Балтийском море

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Корабельная поисково-ударная группа в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", большого противолодочного корабля "Североморск" и фрегата "Адмирал Горшков" выполнила комплекс противолодочных задач в акватории Балтийского моря, сообщил в субботу Северный флот.

"Экипажи отработали маневрирование по уклонению от атаки подводной лодки условного противника и применение противолодочного оружия", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

По данным штаба флота, североморцы действовали совместно с кораблями Балтийского флота в рамках проведения межфлотских учений "Океанский щит - 2019".

"Во время совместных действий североморцы отработали тактику поиска подводных лодок корабельными поисково-ударными группами в обеспечении противолодочной авиации - самолётов Ил-38 и вертолётов Ка-27ПЛ", - говорится в сообщении.

Управление действиями противолодочных сил в ходе учений осуществлялось с флагманского корабля - ракетного крейсера "Маршал Устинов".