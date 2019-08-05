Войти
05.08.2019
Интерфакс-АВН

Корабли Северного флота тренировались в уничтожении субмарин "противника" в Балтийском море

416
0
0
Маршал Устинов
Маршал Устинов.
Источник изображения: Фото с сайта Минобороны РФ

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Корабельная поисково-ударная группа в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", большого противолодочного корабля "Североморск" и фрегата "Адмирал Горшков" выполнила комплекс противолодочных задач в акватории Балтийского моря, сообщил в субботу Северный флот.

"Экипажи отработали маневрирование по уклонению от атаки подводной лодки условного противника и применение противолодочного оружия", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

По данным штаба флота, североморцы действовали совместно с кораблями Балтийского флота в рамках проведения межфлотских учений "Океанский щит - 2019".

"Во время совместных действий североморцы отработали тактику поиска подводных лодок корабельными поисково-ударными группами в обеспечении противолодочной авиации - самолётов Ил-38 и вертолётов Ка-27ПЛ", - говорится в сообщении.

Управление действиями противолодочных сил в ходе учений осуществлялось с флагманского корабля - ракетного крейсера "Маршал Устинов".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Ил-38
Ка-27ПЛ
Проекты
1164 Атлант
22350
БФ
Военные учения
пр. 1155
СФ
Похожие новости
31.07.2019
Богатыри Невы
17.05.2019
Опасный Ла-Манш: как следили за кораблем ВМС России
04.09.2018
Средиземноморский ордер. Зачем Россия проводит крупнейшие маневры ВМФ и авиации
02.08.2018
Атомный подводный крейсер "Орел" поучаствует в учениях ВМФ РФ на Балтике
25.12.2017
Ждет ли нас новая Цусима
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 18:17
  • 16
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 05.08 16:52
  • 6
Военный аэродром сделали невидимым
  • 05.08 16:51
  • 5
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 05.08 16:34
  • 1
Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией
  • 05.08 16:07
  • 3
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего
  • 05.08 15:50
  • 11
Дождались! Новая «НИВА» Лада 4х4 Vision
  • 05.08 15:40
  • 1
Браво выбору: что стоит за индийским контрактом по покупке Р-27
  • 05.08 14:43
  • 1
Созданный для "Ратника" парашют позволит бойцу стрелять еще в воздухе
  • 05.08 13:48
  • 26
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 05.08 13:20
  • 2
"Это произойдет": Трамп верит в подписание соглашения с Россией
  • 05.08 12:36
  • 39
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 05.08 11:38
  • 1
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
  • 05.08 11:22
  • 4
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 05.08 11:18
  • 156
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 05.08 10:20
  • 3
История самого богатого бомжа инвестора