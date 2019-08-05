Россия неожиданно проводит в Балтийском море грандиозные учения: может, это парад? (Helsingin Sanomat, Финляндия)

Обычно странам-соседям заранее сообщают даже о небольших учениях, но Россия в этот раз сообщила о проведении крупных военных учений в Балтийском море в день их начала, пишет корреспондент "Хельсингин Саномат". Он выдвигает несколько версий ответа на вопрос, почему так произошло, и предполагает, что, в любом случае, высадки России на южном побережье Финляндии ждать не стоит.

Первого августа Генеральный штаб Вооруженных сил России сообщил о том, что Военно-морские силы России с первого по девятое августа будут проводить в Балтийском море грандиозные военные учения. Согласно заявлению, в учениях будут задействованы 49 военных морских судов, десятки самолетов и вертолетов и около 10 тысяч военных.

По своему масштабу эти военно-морские учения действительно грандиозны, и заявление об их проведении застало западные страны врасплох. Обычно соседние страны получают предупреждение о проведении даже небольших учений заранее.

Другое дело, если "учения" являются вовсе не учениями, проводимыми по расписанию, а началом новой военной операции как военные учения 2008 года в Южном военном округе, после которых началась российско-грузинская война.

Пожалуй, до того, как вы начнете готовиться к высадке России на южном побережье Финляндии, можно перевести дух. В учениях, заявленных Генеральным штабом Российской Федерации, принимают участие те же суда и группы военных, что и в параде Военно-Морского флота, который состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля. Было бы хорошо спросить, идет ли речь об учениях или о возвращении судов, участвовавших в параде, в порты приписки.

Парад Военно-Морского флота был в этом году очень внушительным, и государственные СМИ России активно его освещали. Интересно, почему?

Петра I считают основателем российского флота, годом основания флота считается 1696 год. День Военно-Морского флота проводят в конце июля в память о Гангутском сражении. Это морское сражение со Швецией у мыса Гангут в 1714 году стало первой победой русского флота, и это стоит отмечать.

На 2019 год не приходится годовщина Гангутского сражения или основания флота. Но Советский Союз, готовившийся ко Второй мировой войне, начал отмечать День Военно-Морского Флота ровно 80 лет назад.

В последние годы День морского флота и морской парад в Санкт-Петербурге стали любимым детищем президента Владимира Путина. В честь 80-летия появления праздника в параде были нотки ностальгии по советскому времени.

Я желаю 323-летнему российскому флоту счастья, успеха и вечного мира, которому пока что, кажется, ничего не угрожает.

Пекка Хакала (Pekka Hakala)