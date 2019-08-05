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05.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Германии призвали к срочным переговорам с Россией по контролю над оружием

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Источник изображения: dpa/picture-alliance/ТАСС

После истечения срока действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Германия вместе с партнерами по НАТО и Евросоюзу должна незамедлительно начать переговоры с Россией, заявил немецкий депутат Александр Граф Ламбсдорфф в интервью Nordwest-Zeitung.

Депутат Свободной демократической партии Германии считает, что в ходе переговоров с Россией нужно выявить возможности для нового соглашения о контроле над вооружениями, приводит его слова ИноТВ.

По мнению немецкого политика, возможным является, например, соглашение, запрещающее ядерное оснащение ракет средней дальности наземного базирования, а также беспилотников любого радиуса действия. В этой ситуации, считает он, есть шанс вовлечь в новый договор Китай и другие государства.

"Также мы должны как можно скорее приступить к переговорам с Россией по поводу запрета на размещение ракет на определенном расстоянии от европейских целей", – подчеркнул Ламбсдорфф.

По его словам, первоочередной задачей ЕС является недопущение присутствия никаких ракет средней дальности западнее Урала.

"Европа должна находиться за пределами досягаемости российских ракет", – настаивает немецкий политик.

Германский политик добавил, что не видит повода для осложнения отношений с США, ведь нарушения ДРСМД, убежден он, "происходили с российской стороны".

Напомним, 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование по инициативе Вашингтона. Страны НАТО полностью поддержали решение США о выходе из Договора.

Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, однако Вашингтон заявил о намерении создавать запрещенные ДРСМД ракеты.

Запад обвиняет Москву в якобы нарушении Договора о РСМД из-за наличия ракет 9М729, которые будто бы не соответствуют соглашению. В январе 2019 года Минобороны России раскрыло характеристики этой ракеты. Москва подчеркивала, что 9М729 не нарушает положения договора, а потому нет необходимости в ее уничтожении.

В свою очередь российское военное ведомство призывало США уничтожить ударные беспилотники, подпадающие под ДРСМД, а также развернутые на суше установки Мк-41, разработанные для запуска "Томагавков".



Ольга Никитина

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Россия
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Продукция
9М729
BGM-109 Tomahawk
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