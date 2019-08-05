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05.08.2019
Военное обозрение

Чтиво выходного дня: О реакции сети на фото со следами коррозии на F-22

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В рубрике "Чтиво выходного дня" "Военное обозрение" предоставляет возможность обсудить тему публикаций фотографий американских истребителей 5-го поколения F-22. Речь идёт о тех самых фотографиях, на которых репортёры запечатлели проблемы с высокотехнологичным покрытием у несколько боевых самолётов ВВС США.

Источник изображения: topwar.ru

Если вкратце, то после распространения этих фотографий по сети реакция многих пользователей свелась примерно к следующему: "это позор для американских ВВС", "и откуда только растут руки у создателей F-22?", "Гниют ("коррозируют"), как консервные банки, F-22 – загнивает Америка" и чуть ли не "после того Америку можно брать голыми руками".

Из сетевой реакции.

Avia.pro:

Американские "стелс"-истребители F-22 сгнили за несколько лет.

Ursa-tm.ru:

F-22 Raptor разваливается на лету.

Эти и иные подобного рода заявления можно всерьёз воспринимать, пожалуй, в единственном случае: если считать их своеобразной "защитной" реакцией на тот чёрный пиар, который с Запада выливается на российские Су-57 и иную военную технику России.

В большей же степени заявления о "сгнивших и разваливающихся на лету" американских истребителях походят на волну шапкозакидательства и откровенную недооценку противника. Это как с сообщениями о доставленной на вашингтонский парад (показ) "ржавой бронетехнике". Будто бы "ржавая" в продемонстрированном виде на фото из столицы США бронетехника в случае реального вооружённого конфликта не способна наносить урон. Мало того, если бронетехника покрыта многочисленными слоями краски и сверкает в лучах солнца, то сие ещё не означает, что это плюс в "карму" её боеспособности.

Поэтому куда более важным в данном случае можно считать то, что российские специалисты, не склонные к такого рода проявлениям, внимательно изучат снимки с теми же F-22 и сделают соответствующие выводы об уязвимых местах американских истребителей, а также о том, как для отечественных самолётов создать более устойчивое к особенностям внешней среды и механическим воздействием высокотехнологичное покрытие.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
ПАК ФА
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