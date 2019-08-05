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05.08.2019
ТАСС

Совет главных конструкторов по российскому сегменту МКС доложил о готовности "Союза МС-14"

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Запуск "Союза МС-14" планируется провести 22 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Члены Совета главных конструкторов по российскому сегменту МКС в РКК "Энергия" (входит в Роскосмос) доложил о готовности к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-14", который 22 августа впервые будет запущен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а". Об этом сообщается в субботу на сайте Роскосмоса.

"С докладом о готовности к проведению летных испытаний с кораблем "Союз МС-14" выступил представитель РКЦ "Прогресс" Сергей Волков. О ходе подготовки к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-14" доложил первый заместитель генерального директора РКК "Энергия" Сергей Романов. С докладами о готовности всех систем и приборов корабля "Союз МС-14" и российского сегмента Международной космической станции также выступили главные конструкторы, ответственные представители РКК "Энергия" и организаций-соисполнителей", - говорится в сообщении.

Генеральный директор РКК "Энергия" Николай Севастьянов подчеркнул, что этому запуску уделяется особое внимание, поскольку миссия является отработочной и должна положить начало пилотируемым полетам кораблей "Союз МС" на ракете "Союз-2.1а".

В Роскосмосе напомнили, что старту "Союз МС-14" предшествовали восемь успешных пусков ракеты "Союз-2.1а" с кораблями "Прогресс МС". Начиная с 2020 года запуски пилотируемых кораблей "Союз МС" на ракете-носителе "Союз-2.1а" будут производиться со стартовой площадки номер 31 космодрома Байконур.

"Союз МС-14", как ожидается, отправится к МКС 22 августа. На его борту на станцию прибудет человекоподобный робот "Федор", созданный компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Этот робот получил имя Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

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