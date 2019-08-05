Пентагон начинает разработку, запрещенных ранее договором РСМД, вооружений

Разработка вооружений, ранее запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, активизирована Вашингтоном, сообщил американский министр обороны Марк Эспер.

Глава Пентагона пояснил, что до сих пор Вашингтон не мог как следует заняться разработкой ракет, теперь же Штаты "в полной мере будут заниматься разработкой данных неядерных ракет наземного базирования".

Эспер подчеркнул, что таким образом Вашингтон сможет должным образом ответить России. Теперь у США существенно расширится диапазон возможностей нанесения неядерного удара. Штаты, отмечает глава Пентагона, планируют "тесно работать с союзниками".

2 августа Вашингтон официально прекратил участие в договоре РСМД.