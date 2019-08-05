Войти
05.08.2019
Военно-промышленный курьер

Пентагон начинает разработку, запрещенных ранее договором РСМД, вооружений

472
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Разработка вооружений, ранее запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, активизирована Вашингтоном, сообщил американский министр обороны Марк Эспер.

Глава Пентагона пояснил, что до сих пор Вашингтон не мог как следует заняться разработкой ракет, теперь же Штаты "в полной мере будут заниматься разработкой данных неядерных ракет наземного базирования".

Эспер подчеркнул, что таким образом Вашингтон сможет должным образом ответить России. Теперь у США существенно расширится диапазон возможностей нанесения неядерного удара. Штаты, отмечает глава Пентагона, планируют "тесно работать с союзниками".

2 августа Вашингтон официально прекратил участие в договоре РСМД.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
17.07.2019
"Россия готовится к войнам в Европе": насколько реалистичен кошмарный сценарий (Focus, Германия)
25.10.2018
Победителей не будет
25.10.2018
"Мир станет опасным": Москву беспокоят заявления Трампа
23.10.2018
Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД
20.07.2018
Эксперты: новое российское оружие повлияет на диалог с США по стратегической стабильности
25.12.2017
"Россия не будет играть роль мирового жандарма"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 16:52
  • 6
Военный аэродром сделали невидимым
  • 05.08 16:51
  • 5
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 05.08 16:45
  • 15
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 05.08 16:34
  • 1
Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией
  • 05.08 16:07
  • 3
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего
  • 05.08 15:50
  • 11
Дождались! Новая «НИВА» Лада 4х4 Vision
  • 05.08 15:40
  • 1
Браво выбору: что стоит за индийским контрактом по покупке Р-27
  • 05.08 14:43
  • 1
Созданный для "Ратника" парашют позволит бойцу стрелять еще в воздухе
  • 05.08 13:48
  • 26
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 05.08 13:20
  • 2
"Это произойдет": Трамп верит в подписание соглашения с Россией
  • 05.08 12:36
  • 39
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 05.08 11:38
  • 1
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
  • 05.08 11:22
  • 4
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 05.08 11:18
  • 156
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 05.08 10:20
  • 3
История самого богатого бомжа инвестора