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05.08.2019
Интерфакс-АВН

Совет главных конструкторов допустил российский сегмент МКС к выполнению программы работ с кораблем "Союз МС-14"

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Источник изображения: Фото: twitter.com/FEDOR (@FEDOR37516789)

Робота Skybot F-850 протестируют в рамках эксперимента "Испытатель"

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - В ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" состоялось заседание Совета главных конструкторов (СГК) по российскому сегменту Международной космической станции (МКС), одобрены предложения по подготовке корабля "Союз МС-14" к запуску 22 августа 2019 года, сообщил в субботу Роскосмос.

"О целях космического эксперимента "Испытатель", в ходе которого будет протестирована работа антропоморфной робототехнической системы Skybot F-850, рассказал представитель НПО "Андроидная техника" Игорь Сохин", - сказано в сообщении, размещённом на сайте госкорпорации.

Программу полёта на предстоящий период и доклад о готовности МКС, Главной оперативной группы управления и средств обеспечения полёта к выполнению работ с кораблем "Союз МС-14" представил первый заместитель генерального конструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьёв.

По итогам заседания СГК одобрены предложения РКК "Энергия" по плану предстоящих работ, связанных с подготовкой корабля "Союз МС-14" к запуску 22 августа 2019 года.

"С учётом оценки фактического состояния Совет главных конструкторов принял решение допустить российский сегмент МКС к выполнению программы работ с кораблем "Союз МС-14"", - информирует Роскосмос.

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