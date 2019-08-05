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05.08.2019
Известия.ru

Истребитель Су-57 впервые покажут на МАКС-2019

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Как сообщили "РИА Новости" в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), истребитель примет участие и в летной программе авиасалона.

Отмечается, что до этого Су-57 принимал участие только в летной программе и никогда не демонстрировался в статике.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч.

Кроме того, самолет способен обнаруживать летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Он успешно прошел испытания в реальных боевых условиях в Сирии.

По данным разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

29 июля стало известно, что Су-57 запущен в серийное производство. В настоящее время уже подписан контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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