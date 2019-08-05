Трамп заявляет, что обсуждал с РФ и Китаем вопрос о соглашении по ядерному оружию - Bloomberg

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что обсуждал с РФ и КНР вопрос о соглашении по ядерному оружию.

"Трамп заявляет, что обсуждал соглашение по ядерному оружию с Россией, Китаем", - пишет агентство Bloomberg.

Другие западные СМИ отмечают, что, по словам Трампа, соглашение по ракетам с ядерными боеголовками должно включать не только РФ, но и Китай. Эту мысль Трамп озвучивал и ранее. В Пекине до сих пор не выражали заинтересованности в таких договоренностях.

В сообщениях отмечается, что Трамп рассуждал о соглашении, которое могло бы прийти на смену ДРСМД.

"Мы бы хотели в какой-то момент включить в него Китай", - сказал американский президент. По его мнению, "это было бы прекрасно для всех", а также - "для наших трех стран".