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05.08.2019
Интерфакс-АВН

Трамп заявляет, что обсуждал с РФ и Китаем вопрос о соглашении по ядерному оружию - Bloomberg

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DF-26
Китайские баллистические ракеты средней дальности DF-26.
Источник изображения: https://www.youtube.com/

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что обсуждал с РФ и КНР вопрос о соглашении по ядерному оружию.

"Трамп заявляет, что обсуждал соглашение по ядерному оружию с Россией, Китаем", - пишет агентство Bloomberg.

Другие западные СМИ отмечают, что, по словам Трампа, соглашение по ракетам с ядерными боеголовками должно включать не только РФ, но и Китай. Эту мысль Трамп озвучивал и ранее. В Пекине до сих пор не выражали заинтересованности в таких договоренностях.

В сообщениях отмечается, что Трамп рассуждал о соглашении, которое могло бы прийти на смену ДРСМД.

"Мы бы хотели в какой-то момент включить в него Китай", - сказал американский президент. По его мнению, "это было бы прекрасно для всех", а также - "для наших трех стран".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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