Путин подписал закон, наделяющий правительство правом установки зон безопасности вокруг судов с ядерным реактором
Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении транспортной безопасности.
Документ, принятый Госдумой 23 июля 2019 года и одобренный Советом Федерации 26 июля 2019 года, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон, в частности, обязывает субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчиков обеспечивать доступ к данным с технических средств обеспечения транспортной безопасности подразделениям ФСБ России, МВД России, Ространснадзора.
Закон дает правительству РФ право определять отдельные суда и иные плавучие средства с ядерным реактором либо суда и иные плавучие средства, транспортирующие ядерные материалы, объекты транспортной инфраструктуры, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности, и определять особенности их защиты от актов незаконного вмешательства.
Закон также уточняет основание для проведения повторного досмотра физических лиц, транспортных средств, грузов, багажа, почтовых отправлений, ручной клади и личных вещей, находящихся у физических лиц, и иных материальных объектов, перемещаемых в зону транспортной безопасности.
Таким основанием может стать получение субъектом транспортной инфраструктуры или перевозчиком информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства, а также принятие решения о проведении повторного досмотра по результатам наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности, говорится в законе.
Закон предусматривает, что наблюдение или собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности "направлены на выявление физических лиц, в действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению актов незаконного вмешательства, а также на обнаружение транспортных средств и иных материальных объектов, которые могут быть использованы для совершения акта незаконного вмешательства".
Закон предоставляет подразделениям транспортной безопасности право на приобретение, хранение и применение специальных средств для защиты любых объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
А вот для защиты объектов транспортной инфраструктуры первой и второй категорий закон наделяет подразделения ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти в области транспорта, являющихся подразделениями транспортной безопасности, правом на получение, хранение и применение боевого ручного стрелкового оружия.
После вступления закона в силу уполномоченные работники подразделений транспортной безопасности получат право задерживать для незамедлительной передачи органам внутренних дел или органам ФСБ физических лиц, нарушивших требования в области обеспечения транспортной безопасности.
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