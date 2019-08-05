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05.08.2019
Интерфакс-АВН

Столтенберг не обещает новое соглашение с РФ по контролю над вооружением, но считает это возможным

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Вашингтон. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уверен в возможности заключения нового соглашения в сфере контроля над вооружениями после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Я не могу, и никто другой не может обещать нового соглашения в сфере контроля над вооружениями в ближайшем будущем... Но я абсолютно уверен в том, что этого можно будет достичь опять. Отчасти потому, что это удалось во времена холодной войны, когда между Западом и Советским Союзом были по-настоящему плохие отношения", - сказал он в эфире CNN в пятницу.

Столтенберг повторил, что считает такой договор выгодным для всех сторон.

"Я уверен, что рано или поздно, Россия поймет вновь, что гонка вооружений - чрезвычайно дорога, опасна и что в ее интересах участвовать в серьезных переговорах с США, Китаем и другими странами", - подчеркнул генсек НАТО.

Ранее в пятницу США заявили о выходе из ДРСМД, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения, 20 октября 2018 года. В декабре 2018 г. госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушала договор.

Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
РСМД
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