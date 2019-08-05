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05.08.2019
Интерфакс-АВН

Кандидат Трампа на пост директора Нацразведки США решил не выдвигаться на эту должность

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Джон Рэтклифф
Джон Рэтклифф.
Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф решил снять с рассмотрения свою кандидатуру на должность директора Нацразведки США, заявил президент США Дональд Трамп.

"Джон решил остаться в Конгрессе, где он проделал такую замечательную работу, представляя жителей Техаса и нашей страны", - написал Трамп в Twitter в пятницу.

Трамп подчеркнул, что Рэтклифф столкнулся с несправедливым отношением со стороны СМИ. Рэтклиффу, по словам Трампа, предстояли "месяцы злословия и клеветы" в случае, если бы он претендовал на руководство Нацразведкой США.

Ранее на этой неделе Трамп объявил о решении выдвинуть члена палаты представителей от республиканцев Рэтклиффа на пост директора Нацразведки.

СМИ затем заявляли, что профессиональные навыки Рэтклиффа, который был мэром небольшого города в Техасе, федеральным прокурором, а сейчас является членом Конгресса, вызывают вопросы.

По мнению ряда экспертов, отмечали СМИ, у Рэтклиффа нет профессионального опыта, который помог бы ему эффективно работать во главе Нацразведки США.

Рэтклифф является членом как юридического, так и разведывательного комитетов Палаты представителей и видным сторонником Республиканской партии на Капитолийском холме.

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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
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