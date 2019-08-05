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05.08.2019
ТАСС

РФ ратифицировала соглашение с КНР о применении систем ГЛОНАСС и Beidou в мирных целях

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Совещание по ГЛОНАСС
Совещание о формировании обновленной концепции развития Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) в холдинге «Российские космические системы».
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

В частности, стороны обязались разместить измерительные станции системы ГЛОНАСС на территории Китая и системы Beidou на территории России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между РФ и Китаем о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou в мирных целях, которое предусматривает взаимное размещение станций на территории двух стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение, заключенное на неопределенный срок, было подписано в Пекине 7 ноября 2018 года с целью обеспечения совместимости и взаимодополняемости навигационных спутниковых систем - российской ГЛОНАСС и китайской Beidou. В частности, стороны обязались разместить измерительные станции системы ГЛОНАСС на территории Китая и системы Beidou на территории России.

Также Москва и Пекин договорились осуществлять разработку и производство гражданского навигационного оборудования, использующего эти системы, включая разработку общих российско-китайских и международных стандартов по применению навигационных технологий, которые используют такие спутниковые системы.

Соглашением регулируются вопросы о формах осуществления сотрудничества, охраны прав на результаты интеллектуальной собственности, правовой и физической защиты имущества, находящегося на территории двух государств, освобождения от таможенных пошлин и налогов товаров, ввоз и вывоз которых осуществляется в рамках соглашения.

Ответственными органами за осуществление соглашения в документе определены госкорпорация "Роскосмос" и Комиссия по китайской спутниковой навигационной системе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Путин Владимир
Проекты
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